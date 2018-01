Boulevard de Asia: Menores terminan inconscientes y en el suelo por exceso de alcohol [VIDEO]

Menores inconscientes en el suelo por exceso de alcohol, vomitando junto a sus amigos o llorando porque que su mamá "los va a matar". Este es el preocupante escenario del boulevard de Asia cada fin de semana.



Muchos de los jóvenes, quienes se encuentran de vacaciones, aseguraron tener entre 16 y 18 años.



Y es que pese a que la venta de alcohol está prohibida para menores de edad, los jóvenes parecen no tener ningún tipo de impedimento en los locales del boulevard de Asia y alrededores para adquirir licor.



Un menor, con previa autorización de sus padres, colaboró con el programa Panorama para corroborar lo sencillo que es comprar licor para un menor de edad. En los puntos de ventas y hasta en el propio boulevard nunca le exigieron mostrar su documento de identidad.



A pesar de prohibición, continúa la venta de licor a menores en Asia.

Durante su visita al boulevard de Asia, las cámaras de Panorama también captaron una pelea entre jóvenes. Un guardia de seguridad afirmó que este tipo de enfrentamientos ocurre "siempre". "Tenemos que separarlos no más. No podemos hacer otra cosa", explicó.



Lo más preocupante es que muchos de los padres de estos jóvenes no tienen idea en qué lugar se encuentran. ¿Sabes realmente dónde está su hijo o hija los fines de semana por la noche?