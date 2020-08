PIDEN AYUDA. Melissa Astrid publicó una denuncia en su cuenta de Facebook sobre la desaparición de su mami Estela Marina Risco Ayulo, quien salió de su casa a las 11 de la mañana. Los familiares de la mujer de 53 años se encuentran muy preocupados debido a que la señora es una paciente esquizofrénica.

“Buenas tardes. El día de hoy por la mañana mi madre Estela Marina Risco Ayulo. Salió de casa sin rumbo alguno dándola ya como extraviada. Si alguno de ustedes la ve y reconoce comunicarse directamente conmigo. Ella es una persona con una enfermedad mental. Viste casaca azul con rayas blancas y un pantalón rosado de pijama. Zapatos crocs negras. Última vez vista distrito de Breña. Muchas gracias”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

En conversación con este diario, la joven afirma que su mami salió de su casa a las 11 de la mañana. “Yo estoy desesperada. Al parecer aprovechó un descuido para salir (...) me parecía raro que tardará tanto en el baño, sin embargo, cuando me di cuenta ya no estaba”, relata.

La desesperación de la familia de Estela se debe a que la señora debe tomar sus pastillas diariamente para mantenerse establece. La joven pide que cualquier información que las personas tengan sobre el paradero de su madre, se lo comuniquen a este número 960632145.

