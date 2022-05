Saraí Yanela Alvarado Hernández está en el ojo de la tormenta. Y es que una reciente investigación de Hildebrant en sus trece reveló que el director del colegio del supuesto caso de bullying en Puente Piedra aseguró que la madre de la supuesta víctima le pidió seis mil soles para no acudir a la prensa, en un supuesto caso de extorsión.

Todo comenzó cuando la mamá del supuesto menor agresor aseguró que el niño venezolano de 11 años no había sido golpeado por su hijo, si no por su propio padrastro. Según su versión, el menor le tenía miedo al hombre y varios padres de familia lo notaron en las inmediaciones de la institución educativa.

Luego de estas acusaciones, Saraí Alvarado rompió su silencio y negó todo. “ En ningún momento le he pedido dinero al director. Ni le he pedido ni le he recibido . El señor director a la puerta del hospital me mandó una profesora con 300 soles y tampoco le recibí”, acotó la madre del menor extranjero para América Noticias.

Además, amenazó con denunciar por difamación a todos aquellos que estén lanzando estos rumores. “Por a plantear una denuncia por difamación contra las personas que estén haciendo eco de cosas que no son. Si dices que la manzana es azul es porque lo has visto, tienes pruebas de que es así”, indicó.

MENOR VENEZOLANO NO TUVO DERRAME CEREBRAL

La madre del menor acusado de agresión aseguró el pasado viernes 6 de mayo que la mamá venezolana cambiaba constantemente de versión. Esto se acreditó este sábado, cuando América Noticias le consultó sobre el diagnóstico médico del niño, que en un primer momento, según su progenitora, sufrió de un derrame cerebral.

“Tengo los informes médicos que lo acreditan, la resonancia magnética, los estudios, todo. No se llama derrame cerebral, se llama hemorragia ventricular”, acotó para el referido medio.

Cabe indicar que el menor de 11 años ya fue dado de alta del Hospital del Niño de Breña y será el Ministerio Público la institución encargada de investigar este presunto caso de bullying en Puente Piedra.

EL DATO

América Noticias trató de comunicarse con Carlos Negrete, director del colegio, pero este no contestó las llamadas ni mensajes, ni tampoco se le encontró en la institución educativa.

