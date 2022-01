A fin de reducir el abandono de perros y gatos en el primer puerto y ofrecer mejores condiciones de vida y salud para estos animales, se inició una intensa campaña de vacunación para las mascotas.

Se trata de la primera “Vacunatón 2022″, que emprendió la municipalidad provincial del Callao, la cual llegará a todas las zonas chalacas ya que se realiza de manera descentralizada.

Perritos y gatitos, los engreídos de la casa, y sus 'papis' humanos salieron felices tras recibir sus vacunas.

En cada jornada de vacunación se aplicará la vacuna quíntuple, séxtuple, vacuna PUPI, vacuna triple felina y vacuna antirrábica, según la edad de la mascota.

La “vacunatón” gratuita fue acogida por miles de vecinos del Callao Cercado, Sarita Colonia, Márquez, Oquendo, Acapulco, Óvalo Canadá, Ciudad Satélite Santa Rosa (parque Rosedal), Santa Marina Sur, donde las mascotas recibieron sus respectivas dosis de vacuna.

En los próximos días, la vacunación se realizará en el centro de salud Acapulco (el lunes 31 de enero, de 10 am a 1 pm), en el óvalo Canadá de la Republicana (martes 1 de febrero, de 10 am 1 pm), en la Plaza de Armas de Márquez (miércoles 2 de febrero) y el jueves 3 de febrero en la veterinaria municipal en el horario de 10 am a 1 pm.

De esta manera, la gestión del alcalde Pedro López cumple con el compromiso de darles una mejor calidad de vida a nuestros amigos de cuatro patas y evitar que contraigan enfermedades.