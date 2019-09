Jefe de la Región Policial Callao dice que denuncias en redes sobre supuestos secuestros a niños son psicosociales

¡Lo negó rotundamente! En los últimos días han venido circulando videos y audios en WhatsApp y otras redes sociales que denuncian varios intentos de secuestros en el Callao y otras zonas de Lima. Al respecto, el General Edgardo Garrido, Jefe de la Región Policial Callao, aseguró que se tratan de psicosociales.

Desde el complejo policial Alipio Ponce, el General Garrido indicó que las supuestas denuncias no tienen fundamento ni asidero real ni legal. "No hay ningún secuestro en lo que va del año, secuestro típico no hay en el Callao ni mucho menos de menores de edad".

"Esa información es sumamente tendenciosa, mal intencionada. Ya el jefe de Secuestros a nivel nacional ha informado sobre este tema, así como el ministro del interior", agregó.

Por otro lado, aseguró que disponen de una división de alta tecnología con la que trabajan para identificar a los autores de los psicosociales. "Además realizamos un patrullaje virtual para determinar dónde hay estas comunicaciones malintencionadas o ilícitas. Tengan la plena seguridad que los vamos a ubicar y van a ser procesados", indicó.