Callao: hacen actividad profondos por salud de reportera que cayó de moto en extrañas circunstancias

Desde hace dos días la familia de la periodista Patricia Alessandra Quintana Medina de 26 años vive un calvario. Y es que la comunicadora salió de su casa ubicada en Ventanilla rumbo a su trabajo “Vía TV Perú” tomando una moto taxi camino a la calle 10, donde sufrió un accidente, siendo trasladada al Hospital de Ventanilla. Sin embargo, luego fue derivada al Hospital Carrión y posteriormente, fue derivada a la clínica San Gabriel, donde se le realizó la operación de “Cirugía de recompostura de cráneo”.

Según pudo conocer TROME, la joven colega ayer fue operada y su pronóstico es reservado. ¿Qué sucedió? La familia de la joven señala que el conductor de dicha moto con iniciales L.A.P.T tuvo un intento de violación o robo, lo cual hizo que la joven se lanzará de la moto, pero lamentablemente cayó mal y su salud es reservada.

Incluso, nos ha llegado la información que la comisaría de Ventanilla ha soltado al conductor de la mototaxi. “Y es que al no reaccionar y no poder hablar la victima, eso le favorece, pero la familia no bajará la guardia y llegará hasta las últimas consecuencias hasta saber la verdad”, nos manifestaron.

No obstante, informamos que este domingo la familia de la colega hará una actividad familiar para poder cubrir los gastos, pues su permanencia en la clínica requiere un tema económico. Así que este domingo habrá una anticuchada pro salud.

Día: domingo 22 de agosto

Hora; 12:00 p.m.

Actividad: Anticuchada y panchos.

Dirección: MZ p15 lote III Sector Angamos - Ventanilla

Referencia del lugar: Las Tres curvas.

Además, si deseas donar sangre tipo “0+” puedes contactarte al número 989173924

Requisitos para donar sangre

Finalmente, si deseas apoyar a la familia en el tema económico puedes hacer un depósito a estos números de cuenta.

Número de cuenta: 19100010458-0-63

CCI: 002-19110001045806353

Banco de Crédito del Perú.

Dueño de la cuenta: Richard Izaguirre