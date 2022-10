Continúa la ola de asesinatos en Lima. Una mujer que tenía seis meses de gestación fue asesinada de dos balazos en la vía pública, ante la mirada de transeúntes y ambulantes, en el jirón Lord Cochrane, en el Callao.

El asesinato en el Callao ocurrió frente a la presencia de vendedores informales de esta zona del primer puerto. El cuerpo de la mujer identificada como Claudia Rosas Solaris Cate (38) quedó boca abajo en la vereda tras recibir los dos impactos de bala.

“La vida no vale nada. Han venido a disparar acá. Cuántos niños y madres que vienen al mercado y que pase todo esto y no puede ser. Felizmente no habido otra víctima”, señaló una vendedora ambulante de la zona.

Mujer recibió disparos en un mercado

Un grupo de agentes de la Policía Nacional tuvieron que cargar a la embarazada para retirarla del lugar. Luego, la mujer fue colocada en un patrullero para ser traslada al hospital Daniel Alcides Carrión donde no soportó las heridas de bala y falleció.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del bebé de la Claudia, indicó América Noticias.

Un joven que portaba un sombrero rojo fue intervenido en el lugar; sin embargo, varios de los ambulantes que fueron testigos del momento que la embarazada fue acribillada, aseguraron su inocencia.

Información policial revela que hace tres años también Claudia sufrió un atentado contra su vida. En aquella oportunidad, la Policía detuvo a uno de sus presuntos atacantes.

Según las primeras informaciones, la mujer embarazada tenía antecedentes y es acusada de cobrar cupos a ambulantes del Callao.

