NUEVO TESTIMONIO. Luego que la jovencita de 14 años, candidata al Miss Perú La Pre, reapareciera con un hombre mayor y diciendo que está embarazada; su madre se presentó en ATV Noticias y fue entrevistada por la abogada Rosario Sasieta. Según explicó la mujer, su hija no está en estado de gestación y que todo fue una mentira del sujeto .

“ Le hicieron todos los exámenes, no está embarazada, no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual . No tiene nada, esta chica ha sido salvada, no está embarazada. A pesar de que él te dijo para asustarte y para aceptar la relación. Él tiene 29 años, dos hijos y esposa”, comentó la abogada, por lo que la madre lo terminó confirmando.

Incluso, también se reveló que este sujeto tiene una familia con esposa y dos hijos, pese a ello insiste que la familia de la joven lo reconozca como su pareja. Ante esto, Rosario Sasieta señaló que este caso se consistiría en trata de personas.

“ Esta muchacha ha sido víctima de violación sexual mediante engaño, todo un engaño, tiene una sanción el agresor de 6 a 9 años , la madre debe denunciar penalmente. Pido al Ministerio de la Mujer que ponga mucha atención en esto, hay que evaluar psicológicamente a la menor”, manifestó.

MENOR FUE CAPTADA POR INTERNET

La madre de la menor confirmó que su hija fue ilusionada por el hombre de 29 años y que tras ellos decidió captarla para llevarla lejos de su familia.

“ Ella lo ha contactado por internet para ayuda económica, él la ha enamorado , le ha preguntado todo y le ha captado porque ella ha estudiado cosmetología también y ahí le ha esperado afuera y cuando ella salió dice que le ha llevado en una moto a un hostal”, acotó.