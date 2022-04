Caos y desorden se registra esta mañana en la sede de Breña de Migraciones debido a que decenas de personas están a la espera de poder tramitar su pasaporte y no perder su vuelo programado. Muchos de ellos viajan el Jueves Santo y Viernes Santo, feriados por Semana Santa. Sin embargo, las largas colas no avanzan pese a que la atención en el local inició a las 8 a.m.

De acuerdo a Latina, primero están ingresando ciudadanos con niños, embarazadas y de la tercera edad que tienen sus vuelos programados dentro de las 24 horas o 48 horas. “Todavía estoy en espera desde la 1:30 a.m. Han abierto a las8 a.m., tengo que viajar el 14 abril y dicen que venga mañana a hacer otra cola a la 1 de la mañana”, comentó un adulto de la tercera edad.

Al conocer su caso, un trabajador de Migraciones le comentó que sí sería atendido hoy pues su vuelo sale dentro del tiempo establecido. “Los procedimientos son procedimientos, son 48 horas antes y 24 horas antes. Los estamos atendiendo de manera continua”.

Debido a la gran afluencia de personas y para evitar disturbios, a la zona llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poner orden.

En las imágenes difundidas se observa una gran cola gigante de personas que están dispersadas en la avenida España, en el Jirón Huaraz y la Av. Arequipa. Muchos de ellos no están considerados debido a que sus vuelos no están programados dentro de las 48 o 24 horas. Además, no se sabe cuántos pasaportes se entregarán hoy.

Se registran largas colas en el local de Migraciones ubicado en Breña. Foto: Cesar Grados/GEC

Reportan problemas

El lunes, se reportó la demora en la entrega de pasaportes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo cual perjudicó a pasajeros que debían viajar al extranjero. Misma situación se registró en la sede de Breña.

La Superintendencia Nacional de Migraciones insistió en su versión de que la “alta demanda” de pasaportes “por la cercanía del feriado largo” por Semana Santa ocasionó esta situación.

Asimismo, indicó que se ha logrado obtener un adelanto de entrega de pasaportes por parte del proveedor contratado este año, los cuales serán remitidos este lunes a sus diversas sedes.

