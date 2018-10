No le importó nada. Un sujeto desadaptado no dudó ni por un segundo en tomar a su hijo de cinco años como rehén y amenazar con matarlo con un hacha para evitar que efectivos policiales se acerquen a su domicilio, en Carabayllo.

Según información de América Noticias, la Policía llegó hasta el domicilio ubicado en la asociación Apavic en Carabayllo después de recibir llamadas de los vecinos, quienes reportaron unos gritos de ayuda de una mujer, quien habría sido agredida por el hombre.

Al llegar al lugar, y para evitar que la Policía Nacional ingrese, el hombre tomó por el cuello a su hijo de 5 años y, saliendo por la ventana, amenazó con matarlo usando una hacha de cocina. El menor no dejaba de llorar.

Este cuadro de terror atemorizó a todos los presentes, quienes no podían creer lo que veían. Por ese motivo, la efectivos policiales tuvieron que actuar rápida. La técnica de segunda, Carmen Amaya, ingresó a la vivienda haciéndose pasar como miembro de la fiscalía para quitarle al niño.

La agente policial se tira sobre el hombre para quitarle al niño, mientras que sus compañeros logran separarlos y quitarle el arma cortopunzante. Rápidamente, el menor y su madre son llevados a un patrullero para alejarlos del lugar.

"Estaba loco, gracias a Dios no pasó nada. Cuando me le lancé encima, me ha picado. Tenía un objeto punzocortante", contó visiblemente alterada la agente Carmen Amaya.

De acuerdo a información recopilada por América Noticias, el sujeto es un libanés con nacionalidad venezolana. Hace un mes el sujeto habría llegado a vivir en esa casa en Carabayllo y recién hace unos días, su esposa venezolana y su hijo llegaron del país de Nicolás Maduro.

Presa de los celos, el sujeto empezó a reclamarle a su esposa con cuántos hombres había estado en su ausencia durante el tiempo que estuvieron separados. Según la reportera de América Noticias, el sujeto golpeaba al niño para que le diga la verdad.