Todos los días surge un nuevo escándalo. El país vive una incertidumbre política con un presidente vinculado a graves actos de corrupción. Por tal motivo, Trome conversó con el exministro del Interior y analista político Carlos Basombrío, quien aclara el panorama.

Carlos, muchos de los que votaron por Pedro Castillo ahora están arrepentidos e incluso piden su renuncia. ¿Estás en ese mismo grupo?

Estoy entre los que piden su renuncia. Yo no voté por el señor Pedro Castillo porque, como ministro, lo enfrenté en la huelga del 2017 y sabía quién era.

¿Qué es lo peor que has visto en estos primeros siete meses de gobierno?

Hemos visto de todo, pero creo que lo peor es la destrucción de la poca capacidad estatal para ejercer función pública al servicio de la ciudadanía siendo reemplazados por amigotes, sea por chotanos o por Perú Libre y otros. Y lo otro, un esquema de corrupción organizado que ya ha sido en parte descubierto y que ha tenido como grandes temas Petroperú y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y estoy seguro de que en otros sectores también.

Carlos Basombrío, exministro del Interior, conversó con Trome y analizó el gobierno del presidente Pedro Castillo.

A propósito, ¿cómo calificarías al presidente?

Quien mejor lo calificó fue Guido Bellido, hoy su defensor, quien dijo que era un sindicalista mediocre y oportunista. No es una persona con grandes luces, ni tampoco con grandes ideas, es una persona oportunista y ahora la oportunidad se le dio por el lado de enriquecerse.

KARELIM LÓPEZ

Los que defienden al gobierno están tratando de desvirtuar las declaraciones de la lobista Karelim López, ¿cuál es tu opinión?

Me parece que en las declaraciones de Karelim López ella oculta muchas cosas para no perjudicarse, pero hay cosas esenciales que son las licitaciones del Ministerio de Transportes, dirigidas desde Palacio, y el entorno del presidente, y eso ya lo veníamos sabiendo y lo corroboran estas declaraciones claramente. Ya no son dos o tres licitaciones, estamos hablando de más de mil millones de soles en licitaciones dirigidas.

Justamente ella ha dado pistas de que Castillo dirige una organización delictiva que direcciona obras y licitaciones, eso es muy grave…

Es gravísimo, creo que hay indicios suficientes de que eso es cierto, del vínculo con Pacheco y las cosas que hacía Pacheco, los sobrinísimos del presidente, la casa de Sarratea, el empresario Zamir, ya me he olvidado su apellido, Hugo Chávez en Petroperú, son todos personajes que dan cuenta de toda una lógica de apropiarse de los dineros del Estado en las licitaciones y eso solo puede venir de una sola cabeza que es la del presidente.

¿Le crees al presidente cuando dice que él no es un ladrón y que un profesor provinciano no le va a robar ningún centavo al país?

Bueno, si antes no había ocurrido, yo creo que en los provincianos como en los limeños hay corrupción. Yo no veo que por ser provinciano ni por ser limeño uno se vuelva honesto necesariamente. En todo caso, si fuese así, sería el primer profesor provinciano que traiciona a su pueblo.

Afirma que es una vergüenza que Acción Popular, con los llamado 'niños', esté penetrado por intereses mafiosos. (Foto: GEC)

ZORAIDA ÁVALOS

Hay muchos indicios de corrupción en este gobierno, ¿crees que la Fiscalía dirigida por Zoraida Ávalos garantiza una investigación independiente?

Yo pienso que Zoraida Ávalos, en el mejor de los casos, se equivocó completamente cuando impidió que se investigara al presidente por estos casos, porque la Constitución dice, sin ninguna duda, que no se puede acusar al presidente y acusar es diferente que investigar.

Otra de las cosas que ha revelado Karelim es el accionar de los denominados ‘Niños’ de Acción Popular. Si eso fuera cierto, se trataría de una compra de congresistas. ¿Cuál es tu opinión?

Cada vez hay más evidencias que apuntan a corroborar que esto es cierto. Acción Popular, por ejemplo, anunció que se abstendría en la censura al indescriptible personaje que dirigía el Ministerio de Transportes (Juan Silva), con lo cual ya ratificaba que es un partido que está penetrado por intereses mafiosos. Es una pena que el partido de Fernando Belaunde y de Valentín Paniagua, que fueron hombres honestos, esté enfrentando esta situación.

Según la encuesta de Datum, un 38% de la población dice que el presidente debe renunciar y otro 17% que debe ser vacado. ¿Cuál crees que es el sentir de la ciudadanía en este momento?

Creo que hay dos tipos de sentimientos entre los que votaron por Castillo: una profunda decepción porque creyeron en una especie de ‘Robin Hood andino’, que iba a darle a los pobres quitándole a los ricos y terminó enriqueciendo a un grupo y a un entorno familiar, y en los sectores que estaban en contra de Castillo darse cuenta de que el problema no iba a ser que nos iba a volver un país comunista, sino el problema iba a ser que nos iba a volver un país manejado por mafias corruptas crecientes.

ZAMIR VILLAVERDE

Según las denuncias, Zamir Villaverde, un personaje que fue degradado de la Fuerza Aérea y estuvo preso por robo, es del círculo íntimo de Pedro Castillo. ¿Cómo es posible que pase esto?

No es el único caso, es un caso muy visible, al parecer es una persona que ha tenido mucha influencia en Castillo y da cuenta del tipo de entorno que construyó el presidente desde el inicio, gente que había ya delinquido y lo que quería era seguir usando el Estado para continuar delinquiendo. Si el presidente Castillo no fue capaz de darse cuenta es un problema grave, pero creo que el problema es más grave todavía porque me parece que sí se había dado cuenta de con quiénes estaba tratando y estaba dispuesto a hacerlo.

¿Muy parecido a qué?

Es muy parecido a lo que hizo con el Movadef (brazo legal de Sendero Luminoso). Él no era Movadef, pero se metió con ellos porque le convenía en ese momento.

Carlos Basombrío considera que de ocurrir la vacancia de Castillo y Dina Boluarte se va, deben ser convocadas elecciones presidenciales y congresales. (Foto: GEC)

El presidente acaba de decir que él no va implantar un gobierno chavista ni comunista. ¿Hacia dónde nos está llevando?

Al despeñadero, hasta para ser comunista se necesita un mínimo de inteligencia, orden y estrategia, y él carece de todo ello. Solo nos está llevando al despeñadero, a la nada.

‘CERRÓN ES EL CÓMPLICE’

¿Qué papel juega Cerrón en este tablero político?

Muy importante, es cómplice desde el inicio. Es una persona condenada por corrupción y que ahora se ha prestado al juego de darle el apoyo de su bancada a cambio de ministros para que pueda copar el Estado. Si nos guiamos por la forma en que copó el Gobierno Regional de Junín y las consecuencias… coparlo no para el bien, sino para el mal.

Si Castillo deja la presidencia y también se va Boluarte, ¿se debería convocar a nuevas elecciones presidenciales y congresales?

Yo creo que sí. Sería absurdo que un próximo presidente o presidenta tenga que gobernar con un Congreso en el cual no tiene ningún congresista o tiene muy pocos. Sería muy mal pronóstico desde el inicio.

¿Cómo percibes a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva?

Creo que es una mujer que ha tenido algunas luces y también varias dificultades. Creo que la tarea le ha quedado grande y es cierto que maneja un Congreso donde hay muchos intereses en juego de distinto tipo, que no todos o muy pocos son transparentes. Creo que el cargo le ha quedado grande.

‘HEMOS CONOCIDO A VERÓNIKA’

Verónika Mendoza, aliada del gobierno, mantiene un silencio sospechoso. ¿Se equivocó la izquierda en darle su apoyo?

Yo creo que no es que se equivocó, sino se desnudaron tal cual ellos eran. Verónika Mendoza ha sido tolerante con la corrupción de Castillo. Es una mujer que apoya a Putin en la guerra invasora contra Ucrania y muchas otras cosas más. La hemos conocido más, simplemente.

¿Crees que el Congreso le dará el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres?

No lo descartaría, no con muchos votos, pero sí tienen como 49 votos cautivos, seguros, que pueden votar por la confianza porque tienen ministros en el gabinete a cambio de eso. Yo creo que está en duda.

Ante tanta incertidumbre política, ¿qué piensas que va a pasar en el corto plazo?

Lamentablemente Castillo no va a renunciar, no tiene la dignidad para eso y, además, se muere de miedo de ir a la cárcel como corresponde a los delitos que, todo parece indicar, ha cometido…

¿Entonces?

Hay dos escenarios posibles en los próximos meses: uno es que haya una movilización ciudadana fuerte para que se vaya el presidente y eso va a arrastrar al Congreso, y el otro es que continuemos como estamos, que no haya una cosa ni la otra, un empate destructivo y catastrófico para el país. No lo podemos sacar, no se quiere ir, entonces seguimos en esto, escándalos diarios, el nombramiento del nuevo ministro de Transportes es un ejemplo, sacó a Silva y puso al ‘pataza’ de Silva con ‘anticuchos’ también desnudados por ‘Panorama’ y ahora es quien le cuida el Ministerio de Transportes.

¿Qué nos queda?

Si no hay la movilización ciudadana, el Congreso no consigue los 87 votos, eso se queda ahí.

Gracias Carlos y ojalá que el Perú logre de una vez por todas la estabilidad política que necesitamos…

Hemos salido de varias y tal vez salgamos de esta también, gracias a ti.

