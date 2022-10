Gabriela Sevilla protagoniza la noticia más conmocionante de este viernes, luego de que sus familiares denunciaron su desaparición cuando se dirigía al hospital en un taxi para dar a luz. No obstante, ella fue encontrada en una casa en Villa María del Triunfo y luego en el Hospital Militar. Sorpresivamente, se determinó que no estaba embarazada clínicamente.

Perú21 asistió a la declaración de la joven en la Fiscalía, donde narró los hechos de su labor de parto. Ella menciona que llamó a sus padres y su pareja, Ramiro Gálvez, para que se dirijan a la Clínica Internacional de San Borja porque presentó sangrado vaginal.

Asimismo, comenta que tomó una bolsa con pañales y salió de su vivienda para tomar un taxi. “Era oscuro, avanzando y no recuerdo la ruta, pero en ese momento le indico al chófer que no estaba tomando la ruta que normalmente tomo y me indica que era un atajo ”, agregó.

“Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empezando a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba. Luego me quedé dormida por un tiempo de tres horas”, mencionó.

Sin embargo, indicó que uno de los hombres le pidió que se vaya. “ Si los denunciaba iban a matarme a mí y a mi familia y que si no los denunciaba, me iban a devolver el cuerpo de mi hija ...”, indicó. “Saliendo por un descampado donde caminé unas 10 cuadras, llegando a un lugar oscuro donde me senté y se me acercó una persona de sexo masculino, indicándome que si quería marihuana, a quien le pregunto la dirección y me indica que era el paradero 8 de Nueva Esperanza”, finalizó.