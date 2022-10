La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, apareció desde Tarapoto para pronunciarse por la versión que dio el titular del Interior sobre el caso Gabriela Sevilla y su supuesta mentira sobre su embarazo. La cabeza del MIMP puso en duda la palabra de su colega y aseguró desconocer la fuente que tiene sobre el polémico suceso.

“ El ministro del Interior ha hecho una afirmación que todavía está en corroboración porque la familia ha salido a decir que Gabriela sí estaba embarazada y que ha sido amenazada. Las investigaciones continúan para determinar qué ha pasado y dónde está Martina”, dijo en declaraciones a Canal N.

En esa línea, la ministra aseguró que le es “difícil” de creer que la mujer no estuvo en estado de gestación, pues aseguró que el MIMP ha continuado comunicándose con la familia para determinar si esta versión tiene asidero.

“ No sé cuál es la fuente del ministro, ahora me voy a comunicar con él para pedirle que me explique qué es lo que ha pasado, si es que tiene alguna prueba médica que confirme lo que él ha sostenido. Ahorita no la tengo, acabo de salir de un foro descentralizado”, acotó.

FISCALÍA DENUNCIARÍA A GABRIELA SEVILLA

RESPONDERÁ ANTE LA LEY. Gabriela Sevilla se habría burlado de todo un país luego que se conociera, por el ministro del Interior, que no habría estado embarazada. Esta noticia la enfrentaría a problemas legales.

Ante esto, el fiscal Paulo Loayza mencionó que se evalúa abrir una denuncia por el delito contra la fe pública contra Gabriela Sevilla. Cabe precisar, que la joven fue reportada como desaparecida el último miércoles 19 de octubre tras haberse subido a un taxi en supuesta labor de parto.

