Censo 2017: Jefe del INEI se entera en vivo que fue retirado de su cargo [VIDEO]

Tras el caso de violación a una empadronadora y las constantes críticas al Censo 2017, el jefe del Instituto Nacional de Informática (INEI), Anibal Sánchez, decidió poner su cargo a disposición. El hecho ocurrió durante una conferencia de prensa esta tarde.



"Dado los acontecimientos, pongo ante Usted, el cargo de Jefe de encargado del INEI a su disposición, de considerarlo pertinente. Sin embargo, en tanto se defina esta decisión, seguiré afrontando las funciones que me corresponden, a fin de preservar el prestigio de esta institución", se lee en el comunicado dirigido a Mercedes Aráoz.



Sin embargo, lo que no esperaba Anibal Sánchez era ser retirado del cargo en vivo, pues al poco tiempo de haber iniciado la conferencia de prensa, se supo que Mercedes Aráoz había aceptado su renuncia.



Una periodista se lo hizo saber, a lo que Sánchez respondió: "Yo no he recibido ninguna comunicación, pero estoy como cualquier funcionario del Estado completamente abierto a las decisiones del Gobierno".

Acepto la renuncia del jefe interino del @INEI_oficial Hemos iniciado el concurso publico para designar al nuevo titular de la institución. — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 24 de octubre de 2017

La presidenta del Consejo de Ministros usó su cuenta de Twitter para ello. "Acepto la renuncia del jefe interino del @INEI_oficial. Hemos iniciado el concurso publico para designar al nuevo titular de la institución", escribió.



Asimismo, Aráoz se comprometió "a que los resultados del #Censo2017 tengan datos precisos, confiables y de calidad, como esperan todos los peruanos".

Mercedes Aráoz usó su cuenta de Twitter para aceptar la renuncia del jefe del INEI.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE