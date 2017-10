Censo 2017: La repudiable respuesta de hombre que violó a joven empadronadora [VIDEO y FOTOS]

El sujeto acusado de violar a joven empadronadora en Villa El Salvador, Marco Antonio Luza Segundo dio una repudiable respuesta cuando la prensa le preguntó por el delito que cometió. El hombre de 45 años indicó que no se trababa de una agresión sexual porque la víctima no gritó.



Un informe de América Noticias indicó que el violador le rompió la ropa a la joven y la dejó escapar porque ella le prometió no denunciarlo. Un patrullero que estaba cerca a la zona pudo auxiliar a la víctima.



Marco Antonio Luza no muestra ninguna muestra de arrepentimiento. El hombre está detenido en la comisaría de Villa El Salvador. A pesar de que niega su delito, el médico legista a cargo de la investigación confirmó que sí se cometió una violación sexual.



"A la fuerza, hubiera gritado, pes. Hubieran salido los vecinos", el sujeto le miente descaradamente a la prensa su delito. A penas se hizo publico el hecho, vecinos de la zona intentaron linchar al sujeto que fue conducido rápidamente a la comisaría.



La víctima está analizando denunciar al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por no darle las medidas de seguridad necesarias. El hermano de la joven acusó a un supervisor de la institución de ofrecerle dinero a la familia para no denunciar.

Hombre se excusa de la peor manera