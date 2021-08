Santos Olivera Ramírez (31) estaba buscado desde el año 2011 por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer, ocurrido en la provincia de Chota, en Cajamarca. En ese lapso estuvo escondido hasta que la Policía lo intervino caminando por Cercado de Lima y para defenderse no tuvo otra que dar identidades falsas con tan mala suerte que todas correspondían a personas que aparecían en el sistema policial: la primera porque estaba requisitoriado por corrupción y las otras dos por haber fallecido.

Como todos los días, efectivos policiales del Escuadrón Verde de Lima salieron a hacer patrullaje en los puntos más críticos de la capital. Al hacer su ronda por el cruce de la avenida Abancay y el jirón Montevideo se percataron que un sujeto quiso cruzar la pista y, al no poder, intentó evitar acercarse a ellos. El individuo fue abordado para que se identifique.

Sujeto mostró un DNI cuya foto no se parecía a él.

Olivera mostró un DNI falso con un nombre y una foto que no le correspondía. Los agentes le preguntaron por el nombre de su madre y padre y la fecha de su cumpleaños y no supo responder. Al quitarse la mascarilla se vio que no era el que aparecía en la foto del DNI. Encima, el nombre que dio estaba con requisitoria por el delito de corrupción de funcionarios.

En otro intento por burlar a las autoridades, el sujeto dio el nombre de su hermano, pero éste aparecía en el sistema de la Reniec como ‘persona fallecida’. En el tercer intento, dio el nombre de un menor de edad, también muerto.

Los agentes ‘Terna’ lo llevaron a la sede policial para hacerle un control de identidad. En la prueba biométrica se obtuvo su verdadera identidad y el motivo por el cual decía nombres falsos.

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Así quedó delincuente que baleó a barbero durante asalto y fue atrapado por vecinos

“Tiene requisitoria desde el 2011 por homicidio calificado en un hecho de sangre por tráfico de terrenos, en la ciudad de Chota, Cajamarca”, señaló el jefe del Escuadrón Verde, coronel Jorge Castillo.

Olivera aseguró que fue acusado de ese delito y desde entonces permaneció escondido en la selva y luego en varias zonas de Huaral.

Requisitoriado por homicidio fue capturado por agentes del Escuadrón Verde.

TE PUEDE INTERESAR:

AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ: Dos ‘burriers’ mexicanos caen con drogas en el estómago

RÍMAC: Delincuentes asaltan agencia bancaria vestidos con trajes anticovid