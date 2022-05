Seis personas resultaron heridas tras un fuerte choque entre una miniván con una camioneta ocurrida esta madrugada a la altura de la cuadra 11 de la Av. Sebastián Lorente, en Barrios Altos (Cercado de Lima).

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) el accidente de tránsito se reportó a las 5:25 a.m. y unas cinco unidades atendieron la emergencia.

Hasta el lugar llegaron también serenos de a la Municipalidad de Lima y agentes de la Policía Nacional. Los heridos fueron trasladados al Hospital Nacional Dos de Mayo.

El conductor de la miniván guinda identificado como Frank Sotelo responsabilizó al chofer de la camioneta negra de impactarlo. Contó que en su unidad trasladaba a los seis miembros de su familia, quienes fueron los que resultaron heridos y ya fueron llevados en tres ambulancias al nosocomio.

“Yo venía para [la Av.} Aviación y el hombre ha venido [cruzando] sin mirar sin nada. Se ha pasado de frente. Él ha venido a velocidad. Yo llevaba pasajeros con dirección hacia La Parada. No soy colectivo, son mis familiares los días martes y viernes. Me he raspado la pierna, nada más y mis familiares son seis que fueron llevados al hospital”, declaró para América Noticias.

Por su parte, el chofer de la camioneta rechazó tener la responsabilidad de ocasionar el accidente de tránsito y de que estaba manejando a excesiva velocidad. “Negativo, si hubiera venido a velocidad este carro hubiera tenido mayor impacto. La miniván venía a alta velocidad y se ha pasado. No ha respetado y el pequeño roce ha hecho que el carro vuele. Yo iba a dejar a mi hermana. He conducido lento y el otro carro se ha cruzado”, dijo Humberto Aquino Calderón.

El matinal indicó que en el lugar del accidente no hay cámaras de seguridad que podrían ayudar a la Policía Nacional a conocer quién es el responsable de este caso.

