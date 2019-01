Madre de presunto ladrón abatido por Policía lo denunciará: "No tenía derecho a matarlo"

Tomará acciones legales. Carmen Méndez Lozada, madre del presunto delincuente abatido por el suboficial Yoel Falcón Malpartida , quien sufrió un intento de asalto mientras trabajaba como taxista por aplicativo en el Cercado de Lima , dijo ante la prensa que denunciará al efectivo tras la muerte de su hijo.



La mujer habló para la prensa y aseguró que el suboficial no tenía 'ningún derecho a matarlo'. "Sea lo que sea, no tienen ningún derecho a matarlo. Lo hubiese traído a la comisaría, como ellos hacen. ¿Por qué a la maldad? ¿Por qué están matando?", dijo Carmen Méndez Lozada en los exteriores de la Depincri.

"Yo le voy a poner la denuncia porque él no tiene ningún derecho a quitarle la vida a nadie. Todos somos seres humanos y él no tienen ningún derecho a quitarle la vida a mi hijo. ¿Quién me entrega a mi hijo? ¿Quién me devuelve a mi hijo? Mi hijo tiene 19 años no más", finalizó la mujer.

Madre de presunto ladrón abatido por policía lo denunciará. Video: Twitter / Exitosa

Cabe indicar que la madrugada de este jueves, un delincuente se hizo pasar como pasajero y requirió los servicios de un taxi por aplicativo. El suboficial Yoel Falcón Malpartida acudió al llamado, sin esperar que se trataba de una trampa.

Tras abordar, el taxi avanzó hasta el jirón Maynas, en el Cercado de Lima, donde el falso pasajero le quitó la llave de contacto y otros dos compinches interceptaron el auto del suboficial. El efectivo PNP abrió fuego contra los delincuente. Julio Manuel Méndez Lozada, de 19 años, resultó seriamente herido.

El policía llamó a la comisaría para reportar lo sucedido y condujo al delincuente hasta el Hospital Dos de Mayo, donde perdió la vida. Según el testimonio del suboficial, actuó en defensa propia.