Chiclayano Juan Calderón Rodríguez es el doble del 'Papá Chacalón' | FOTOS

Desde hace más de 20 años, Juan Calderón Rodríguez (61) se viste, baila y hasta canta como Lorenzo Palacios Quispe, ‘Papá Chacalón’. En la calle le piden fotos, autógrafos y su parecido es tal, que para ser igualito al ‘Faraón de la Cumbia’ solo tuvo que dejarse crecer el cabello.

Por esas coincidencias de la vida, nació el mismo día que murió ‘ Chacalón’ (un 24 de junio), heredó su diabetes y también se casó en 1982, el mismo año que el artista se unió con su esposa Dora.

“‘ Chacalón’ es un símbolo, un santo. Iba a sus conciertos y lo conocí personalmente. Luego de encomendarme a Dios, lo hago ante él”, comentó Juan, quien vive en Puente Piedra junto a su pareja Carmen Rosa y su hijo Jesús.

REPERTORIO



Con su pista musical, peculiar peinado y colorido traje que mandó a confeccionar, este chiclayano anima despedidas de solteros, cumpleaños y otros eventos.

En su repertorio incluye himnos populares como ‘Viento’, ‘Muchacho provinciano’, ‘Por ella’ y ‘Ese amargo amor’. “Por mi salud, no estoy mucho en los escenarios. La gente me grita ‘ Chacalón’ y cuando voy al mercado tengo que ir con capucha para pasar desapercibido”, nos contó.

Su gran imitación y talento lo llevaron a participar en la exitosa miniserie ‘ Chacalón, el ángel del pueblo’, en el programa ‘Yo Soy’ e incursionó en la pantalla grande con cuatro películas grabadas en Cajamarca.

‘MUCHACHO PROVINCIANO’ (Letra)



Soy muchacho provinciano

me levanto muy temprano

para ir con mis hermanos

Ayayayay... a trabajar...



No tengo padre ni madre

ni perro que a mí me ladre,

solo tengo la esperanza

Ayayayay... de progresar...

Busco una nueva vida en esta ciudad ah ah

donde todo es dinero y hay maldad ah ah

Con la ayuda de Dios, sé que triunfaré eh eh



Y junto a ti, mi amor, feliz seré

feliz seré oh oh, feliz seré oh oh...