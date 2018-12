Chaclacayo: Denuncia que fue secuestrada y que se lanzó del cuarto piso para no ser ultrajada

¡De terror! Una joven de nacionalidad venezolana denunció que se vio obligada a arrojarse desde un cuarto piso para evitar se ultrajada sexualmente. Según contó, dos mujeres y un sujeto la retuvieron al interior de un departamento en Chaclacayo para intentar abusar de ella.



Todo sucedió la madrugada del pasado 8 de diciembre al interior de un departamento en Chaclacayo, propiedad de Walter M.A. Según el testimonio de la víctima, que permanece en el anonimato, el sujeto junto con dos mujeres identificadas como Cindy O.C. y Diana M.S. comenzaron a cambiar el tono de la reunión y se sacaron la ropa.



“El chico me estaba insinuando en la sala para que participara. Ellas quedaron totalmente desnudas. No sabía cómo iban a reaccionar si les decía no”, dijo la joven venezolana en entrevista para Latina.



En ese momento, la presunta víctima intentó abandonar el departamento de Chaclacayo, pero se lo impidieron. Según contó, durante dos horas les suplicó al sujeto y a las dos mujeres que la dejen irse, pero no le hicieron caso.

“Cuando estoy en el cuarto intento escapar hacia la sala para dar con la puerta principal, pero me doy con la sorpresa que tenía candado”, contó la mujer. Desesperada, se arrojó por el balcón del cuarto piso.

Luego de la caída, la joven venezolana se rompió los dientes y la quijada. Se golpeó todo el cuerpo y terminó con varios hematomas en las piernas. Por suerte pudo pedir ayuda y presentó la denuncia ante la policía.

Los agentes acudieron al departamento de Chaclacayo donde ocurrieron los hechos y los recibió Walter M. A. El sujeto intentó justificarse pero finalmente fue detenido junto con las otras dos mujeres.



Según cree la joven venezolana, todo fue tramado por su amiga Diana M.S., quien la convenció de acudir a la reunión con engaños.