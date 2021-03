‘Chema’ Salcedo: “Le tengo temor a una mala vejez, a convertirme en un viejo miserable”

¿Qué es de la vida de José María ‘Chema’ Salcedo? ¿A qué dedica ahora su tiempo el periodista de la voz ronca que acompañó a miles de peruanos en más de un medio de comunicación? Lo buscamos y lo encontramos.

Periodista de vieja escuela. Ha ejercido en prensa, televisión y radio. No se casó ni tuvo hijos. Llegó de España a los cuatro años e hizo de Perú su patria. Aquí, José María ‘Chema’ Salcedo habla de la vejez, la soledad, el cáncer, la política y hasta de su admiración por Trome. Comenzamos.

Chema, a usted que le gusta caminar, ¿qué ha podido ver en la calle? ¿Hay mucho pesimismo, miedo, angustia?

Esto ocurre todos los días, en el Perú y el mundo. Nosotros, a pesar de que ya convivimos un año con la Covid-19, estamos en una situación de incertidumbre. Y esto tiene que ver con una cosa básica: Nuestro cerebro resulta incapacitado para saber qué viene mañana. Estamos acechados por la muerte.

Todos los días la prensa -y es su obligación que lo haga- da noticias sobre la muerte. Todos los días tenemos amigos, parientes o conocemos gente que se muere. Eso nos genera incertidumbre y eso nos genera temor. Esto es normal. Te lo digo a ti, que eres mucho más joven que yo, y le digo a la gente en general, que esto es normal, pero no nos debería maniatar. También advierto una cosa…

Dígame…

Las consecuencias psicológicas del encierro todavía no la estamos viendo o las estamos comenzando a ver en, por ejemplo, pleitos entre las parejas, los chicos que salen a la calle y miran al viejo como un ‘mueble’, y el viejo que se siente enemigo de los jóvenes.

Yo vivo solo y eso resulta una ventaja en estos momentos, aunque la soledad siempre es una desventaja, pero la ventaja es que no tengo a quién contagiar dentro de la casa. Llego tranquilo, sin temor de contagiar a alguien.

Dice que los jóvenes miran a los viejos como muebles. Yo pensaba lo contrario, que a consecuencia de la pandemia, ahora se le presta más atención a los adultos mayores…

Ojalá. Yo no tengo hijos, tengo unos sobrinos pero que no viven en Perú. Yo he tenido experiencia como esta: estuve en una cola para hacer compras en el supermercado, entonces se acerca una persona y me dice que pase a la cola preferencial. Le dije que no, que no quisiera parecer un privilegiado y no me moví de la cola. Atrás empezaron a decir ‘anda a tu cola, anda a tu cola’. Y un muchacho me dice. “¿No te has dado cuenta de que te están diciendo que te salgas porque puedes perjudicar a nosotros, los jóvenes?”. Tuve esa experiencia.

Esa experiencia me ha aceptado a mí como viejo. Por eso yo saco la teoría del ‘mueble’, pero también hay familias magníficas con gente vieja que se porta estupendamente. Se me ha muerto un gran amigo, Fabian Carbajal, un hombre que conocí en los años 70, a una edad avanzada, a los 90 años, lo han tratado muy bien.

Chema, ¿Y usted se siente viejo?

No. La verdad, es que no sé. Todavía no me toca sentirme viejo. Mi cerebro no lo siento de viejo. Como a mí gusta el fútbol, hago unas jugadas geniales con el cerebro, pero las rodillas no me dejan ja, ja, ja.

Y usted hace lo indispensable que debería hacer un periodista, que es caminar, ¿no?

Bueno, yo soy de la escuela antigua. En mi época no había internet ¡Perdón, en mi época no había ni teléfono celular! Cuando querías hacer un reporte, te ibas al teléfono público, entonces el instrumento principal del periodista eran las monedas de cincuenta centavos y de un sol. Entonces tenías que caminar, salir. La ventaja es que estás viendo todo cara a cara, la desventaja es la demora.

Hay una palabra que han inventado y no me gusta. ‘tiempo real’. Cuando yo tenía tu edad, pensar que se podía hacer esto del Zoom era de locos, ni Julio Verne ha escrito sobre esto. Y mañana, te cuento algo, tú de repente lo veas dentro de unos años, va a ser por telepatía. Ni siquiera por Zoom.

José María 'Chema' Salcedo es el niño de la foto. En ella posa junto a su padre José Salcedo Molinuevo.

Por cierto, ¿Cómo se lleva con las redes sociales?

Tengo un Facebook desde hace poco tiempo. Las redes sociales nunca me han gustado mucho porque hay que invertir tiempo, tienes que dedicarle tiempo a eso.

¿Es invertir o gastar tiempo?

Hay gente que se fanatiza. Esto es una adicción. Hay muchas adicciones, la adicción clásica son las drogas. Pero hay adicciones tecnológicas, hay gente que no puede vivir sin el teléfono celular.

Además, el teléfono celular se ha convertido en la nueva Academia Peruana de la Lengua, porque ha creado una literatura y una lengua llena de iniciales. ‘TQ’, por ejemplo. Las palabras han sido reemplazadas por los emoticones. El lenguaje está en decadencia, está en retirada. El léxico es como un embudo, se ha ido empequeñeciendo.

Entonces no se ha dejado atrapar por las redes sociales…

No. Muy poco. Quita mucho tiempo. Por ejemplo, yo conozco una chica ‘equis’ y al día siguiente me manda un mensaje con tres corazoncitos rojos. Yo digo: ‘Carambas, la cosa es rápida acá’. Pero no significa nada. En mi época ese era el código del amor eterno. De ahí te ibas a la sacristía a casarte. Todo esto ha cambiado.

¿Cambiado para bien o para mal?

En este aspecto, para mal. El lenguaje se está empobreciendo.

Usted no debe estar muy de acuerdo con el lenguaje inclusivo: todes, cuerpa…

¡No, no! Yo no estoy de acuerdo, yo estoy totalmente en contra de eso. Bueno, en todas las épocas ha habido ridiculeces. Eso es una cosa ridícula. Cómo es posible que pueda pasar por feminismo una cosa que simplemente hace empequeñecer el lenguaje, empobrecer el lenguaje. Eso no puede ser bajo ninguna manera, progresista. Eso no puede ser derecho de la mujer. Eso es ridículo. Advierto que todo el mundo está cayendo en esto. De repente el día de mañana también diré ellos y ellas o diré elles, porque se impone la cosa y todo el mundo entra en este juego para no ofender a las personas que hablan así. Señores, si ustedes hablan así, yo lo siento mucho, están hablando mal, eso no es castellano, eso es una jerga infumable con la que yo no estoy de acuerdo.

Cuidado con el feminismo…

Yo tengo relación con las primeras feministas que había aquí, a inicios de los años 70 u 80. Defiendo a ultranza los derechos de la mujer.

Maestro, hace un momento dijo que la soledad es una desventaja, ¿por qué lo considera así?

Es una desventaja y una ventaja. Por ejemplo, ayer ha sido domingo y todo el mundo ha estado encerrado, por el confinamiento total. Yo ayer he estado todo el día encerrado, no he podido salir a caminar. Yo converso conmigo mismo y cada vez más, y generalmente pierdo las discusiones ja, ja, ja. Por ese lado, es una desventaja. La soledad en general es una desventaja.





Hay una frase muy popular en las nuevas generaciones: ‘soltero, pero nunca solo’…

Yo ahorita estoy completamente solo, no tengo hijos, no tengo cónyuge. Soy heterosexual, por si acaso, pero no tengo pareja sentimental.

¿Y eso es algo de lo que se arrepiente?

Hay momentos del día en que sí me arrepiento y otros en los que no. La lucha de arrepentimientos en mí, a medida que se acerca el ocaso de mi vida, es tremenda porque comienzas a recordar tu infancia, comienzas a pensar todos los días en tu papá y tu mamá. Te entra una serie de arrepentimientos.

Haciendo los cálculos, ¿vivió como quiso?

No. A veces pienso que nadie vive como quiere. Se vive como se puede, hermano. Uno vive no como quiere, sino como puede. Y la verdad, el ser humano no puede mucho.

Chema, preguntarle sobre la muerte me parece incluso un poco trillado, por eso quería consultarle, más bien, si no le asusta vida, la vida actual, la de hoy…

Sí. Claro que sí. Cómo no me va a asustar con el Covid. Cuando me hablan de la muerte, yo no le tengo a temor a la muerte en sí, sino a la forma de morir. Yo soy hijo único, éramos una familia de migrantes en el año 51. En la casa yo siempre estaba escuchando las conversaciones de mis papás, y se hablaba de la muerte constantemente en España, de donde veníamos nosotros. El tema de la muerte es cotidiano.

Pero sí tengo temor a una mala vejez, a convertirme en un viejo miserable. A eso le tengo pánico. También le tengo miedo al dolor. Yo tuve cáncer y me operaron en el 2018.

¿Cómo fue ese proceso?

Era tratar de salir lo más rápido posible de la operación. Los médicos peruanos son excelentes, hacen operaciones raras, complicadas. A mí me han reconstruido la mandíbula, sacándome un pedazo de hueso del peroné y un pedazo de músculo también y pusieron una placa de fierro. No es que volví a nacer.

Chema, ¿a qué edad uno empieza a hablar más del pasado que del futuro?

Muy interesante. Yo creo que ya estoy hablando más del pasado que del futuro. Lo que pasa es que tú me estás preguntando más cosas del pasado, porque tengo mucho pasado, mucho más que tú. Tengo 74 años. Entonces, lo que digo es: ‘nunca hay que olvidar que hay mucho pasado en mi futuro’. Mi futuro es mucho pasado. Muchas conversaciones, muchos planes, muchas cosas tienen que ver con mi pasado. En este momento de mi vida, mi pasado pesa más que mi futuro.

Pero usted es un hombre de proyectos. Es más, acaba de estrenar un documental muy interesante.

‘Rwanda, mi última utopía’ es un documental sobre la masacre de más de un millón de personas en ese pequeño país africano. También aborda la reconciliación y cómo les ha servido para crecer, para levantarse y ser un país ejemplo. La tercera entrega del documental se emitirá este sábado a las 8 de la noche por RPP TV.

Chema Salcedo presenta 'Rwanda, mi última utopía', documental que grabó en el pequeño país africano el año pasado. | Foto: RPP

Por cierto, ¿cómo ve el panorama político en el Perú?

El panorama político se va clarificando, pero tiene varios peligros. Uno será el ausentismo. Se nos había dicho que va iba a haber vacuna para todos los miembros de mesa y ahora se dice que no. Y se dice que no porque la prioridad se la darán a los adultos mayores. Gracias, señores, pero digan la verdad, que no hay suficientes vacunas.

¿Ya tiene su candidato?

Todavía no. Tengo que esperar hasta el final.

¿Qué le parece un candidato como Rafael López Aliaga?

Está sorprendiendo. Incluso a mí. Lo conozco superficialmente, no le daba chance, pero está repuntando. ¿Por qué está repuntando? Porque es el único candidato que está cuestionando las políticas que está haciendo el actual gobierno y el gobierno de Vizcarra. Porque muchos de los candidatos están ‘vizcarrizados’. Es algo que no logro entender, por qué no se despercuden del ‘vizcarrismos’.

¿Le parece una amenaza el candidato López Aliaga?

Todos los candidatos son amenazas, no es solamente López Aliaga. ¿Por qué se siente la gente amenazada por un candidato? Porque se siente afectado en su interior, en lo más mínimo. La amenaza que representa López Aliaga es igual a la amenaza que representa Yonhy Lescano o para mucha gente es una súper amenaza Verónika Mendoza.

El periodista 'Chema' Salcedo asegura que "todos los candidatos son amenazas". | Foto: Britanie Arroyo

Es normal que la gente se sienta amenazada, y es normal que en una campaña electoral exista eso. La gente vota por temor. El votante no es racional. Ahí tengo un libro que se llama ‘El mito del votante racional’ y es verdad, es un mito, la gente vota por afectos, prejuicios, emociones. El temor es algo que se genera en una campaña electoral, la amenaza de que algo va afectar mi seguridad, mi vida, mi trabajo.

¿Qué le parece Yonhy Lescano?

Es un candidato fuerte, es un candidato agresivo. Él representa a un sector radical de la clase media, que está en contra de las grandes empresas. La carrera de Yonhy Lescano ha sido oponerse a Telefónica del Perú, y ahora se está oponiendo a la inversión minera. Ese es el fuerte de él.

Su fuerte también es movilizar el temor que la gente tiene para ser avasallada por una gran empresa, llámese Telefónica, la minera Tía María o cual sea. Él da un perfil radical. Por eso lo vamos a ver cada vez más agresivo, porque eso es lo que tiene que motivar.

'Chema' considera al candidato Yonhy Lescano como el candidato radical de la clase media. | Foto: GEC.

¿George Forsyth?

Está con tendencia a la baja. Seguramente me voy a equivocar, si George Forsyth pasa la vaya electoral va a ser un éxito enorme. Él ya ha sido alcalde de La Victoria, qué cosa quiere, no puede ser presidente después de haber renunciado a la alcaldía de La Victoria.

Él tiene que entender que tiene que formarse, capacitarse. Ya es una figura conocida a nivel popular, nacional, ya tiene una capital electoral, sale en todos los canales de televisión, pero que no piense que eso le dará el triunfo.

¿Le aconsejaron mal, se apresuró?

A mí me sorprendió que sea candidato. Él se ha debido quedar en La Victoria. Pero cuando lo veo reunido con Vizcarra, él le habrá dicho que ‘tú eres el hombre, hermano, para renovar el Perú’. Y no es el hombre para renovar el Perú, por lo menos no por ahora.

¿A usted alguna vez algún presidente le pidió un consejito?

No, hermano. Ningún presidente me ha pedido consejos, con ninguno he tenido relación que no haya sido por las entrevistas.

¿Cómo ve los cuestionamientos contra Beto Ortiz y el canal Willax por presentar un informe preliminar de los estudios de la vacuna Sinopharm?

Malo, malo, malo. Cuando Beto Ortiz saca ese informe de los experimentos en la Cayetano Heredia, los resultados preliminares, ha venido una reacción desmesurada, que me hace pensar por qué se arañan tanto. Ha habido una cosa de temas sobre acciones legales penales, contra el periodista y el canal, eso no puede ser.

'Chema' Salcedo asegura que no ve bien que el Gobierno amenace con tomar acciones legales contra periodistas o medios de comunicación | Foto: GEC

¿Qué le parece que el Gobierno diga que están analizando tomar medidas legales contra el canal y el periodista?

Muy malo. Eso nunca está bien, tomar medidas legales por parte del gobierno, y en elecciones es peor. Nosotros como periodista tenemos que vivir de la libertad de expresión, pero también de la información, siempre y cuando nuestra información sea debidamente sustentada. Me puede no gustar el estilo, en fin, pero no puede amenazar con acciones legales. Ojalá esto haya sido solamente un exabrupto y el día de la mañana todo quede en nada

¿Lee Trome?

Muy de vez en cuando, pero no es porque sea Trome. Yo no leo periódicos, salvo virtualmente. No compro papel. Estoy ‘despapelizado’. De lejos, Trome es el diario más grande que tiene este país y el que tiene mayor tiraje. A mí me encanta la prensa popular porque para hacerla hay que ser un artista, tener un talento especial para poner titulares que se entiendan. Para trabajar en un tabloide debes tener una mentalidad estética, pero también literaria. Debes hacer titulares grandes que digan mucho en pocas palabras. Reto a todos los intelectuales que hablan de Le Monde diplomatique o The New York Times a que trabajen en Trome y después conversamos.

Hay mucha gente que menosprecia la prensa popular…

Gravísimo error. Ese es un grave error de pseudo intelectuales y gente que se cree muy culta y superada, pero en el fondo son perfectamente ignorantes. Pero hay una cosa que no conocen que es la mentalidad popular. ¿Cómo haces leer un diario a centenares de miles de personas peruanas del país real? No del país intelectual que tienes en la cabeza. Ellos realizan un seminario de discusión sobre la literatura de Kafka. Muy bien, hermano, van 20 y aplauden. El asunto es cómo ser popular. Yo te lo digo por una razón, yo he trabajado con rating. Yo he visto la necesidad de tener rating, por eso cuando me dicen: “pero esos programas de televisión son demasiado chichas”. Ojalá yo pudiera tener un cuarto de sintonía de lo que tienen estos programas. Estoy hablando de Magaly Medina y compañía. En la prensa es igual. Por envidia, algunos intelectuales desprecian la prensa llamada popular porque no la pueden hacer. Simplemente no la pueden hacer, no son capaces de hacer un titular contra el tiempo.