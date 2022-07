Peruano que se respeta. Y se armó la rumba en plena Tablada de Lurín. Un pequeño de 13 años puso a bailar y cantar salsa a los vecinos de esta parte de Lima Sur con un ritmo sabroso propio de los verdaderos soneros. Se llama Randy Ramos Valdeyglesias (13), conocido como el ‘Sonerito Randy’, aunque muchos lo llaman: el ‘pequeño Frankie Ruiz’ ya que canta muy similar al recordado ‘Papá de la Salsa’.

Vestido implacablemente y luciendo unas cadenas doradas, como lo hacía el sonero estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Ramos se puso a cantar los mejores temas de Frankie Ruiz, como: ‘Deseándote’, ‘Tú con él’, ‘Desnúdate mujer’, ‘Ironía’, entre otras canciones, en la ya conocida ‘Esquina Salsera’ de Villa María del Triunfo, lugar reconocido donde se retrata a los mejores cantantes salseros nacionales e internacionales.

“Mi mamá admira a Frankie Ruiz y un día me pidió que cantara: ‘Deseándote’, y lo hice por complacerla a ella. Me gustó el ritmo de salsa, así que averigüé un poco más sobre la historia de Frankie, luego de conocerla, le dije a mi papá que aprendería todo sobre él”, cuenta el jovencito.

En poco tiempo que lleva rindiéndole homenaje al ‘Papá de la Salsa’, en las redes sociales, fans colombianos y puertorriqueños le comentaron que tiene una voz similar a Ruiz. “Esos comentarios me impulsan a seguir preparándome para mejorar y brindar un mejor show”, comenta el artista.

Peruano que se respeta. Con su caña de pescar y una carnada, un alegre y gracioso pescador se prepara para atrapar peces lorna, pejerrey, tramboyo, pintadilla o caballa en una playa alejada del mar de Ventanilla. Hablamos de Dereck Joseph Figueroa Aguilar (30), conocido como el payasito ‘Cejitas Mix’, que, entre sus tantos talentos circenses para realizar malabares, trucos de magia o shows de comedia, destaca también para dedicarse a la pesca.

Hoy, que se celebra el ‘Día de San Pedro y San Pablo’, el payasito ‘Cejitas Mix’ quiso celebrar esta fecha de manera particular. Llegó vestido con su traje colorido, enormes zapatos y con una caña para atrapar varios peces, y, aunque no tuvo mucha fortuna en pescar varios ejemplares, se divirtió, bromeó y pasó un agradable momento. “Ahora en las fiestas infantiles o baby showers no regalo dulces, sino pescados para que los papitos preparen cebiche”, bromea.

“Mi familia siempre se dedicó a la pesca; yo conozco el mar desde los seis años. A esa edad, aprendí hacer mis primeros nudos, tomar mis propios anzuelos y poco a poco empecé a bolear con una tablita para atrapar mis primeros peces”, recuerda el artista.

Figueroa contó que en el 2016 y 2017 representó al distrito de Ventanilla y fue premiado con el galardón de mejor maquillaje y vestuario en un concurso por el día del Payaso Peruano. “Llevo doce años como payasito, y pocos saben que en mis ratos libres me dedico a la pesca deportiva”, cuenta.

