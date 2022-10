El peruano de clase baja, media o alta, tiene un hablar peculiar que lo hace distinto al de los otros países de Latinoamérica. Y en esto intervienen las jergas que atraviesan todas las clases sociales. Casi no hay peruano que no sepa qué es un ‘zanahoria’ o qué significa estar ‘chihuán’ o ‘misio’. Los medios masivos hace poco y luego las redes sociales, han difundido aún más el argot nacional.

“Causa, estoy misio, mándame un centro, pe’. No tengo para el combo porque me gasté todo en la timba y los tonos, no tengo ni una china”. Si algún español o argentino escuchara esta conversación en Lima, no entendería de qué estarían hablando.

Las jergas se usan mucho en el habla cotidiana en el Perú. No solo se usa en las clases sociales bajas o en sectores maeginales, sino también en las altas.

Sabido es que el lunfardo fue creado por gente al margen de la ley a fin de que sus conversaciones (generalmente para planear un robo) no fueran reconocidas. Luego se extendió a otros grupos sociales.

LOS MEDIOS MASIVOS

En el caso del Perú, la gente, el pueblo siempre está atento a la creación de nuevas palabras, muchas veces tomadas de la televisión o los medios de comunicación.

Hace más de 15 años hubo un comercial en donde un vigilante no entiende a una ‘gringa ' que se enamora de él y le dice ‘you guy’, es decir tu eres el tipo. Él cree que buscaba la calle Yungay. En poco tiempo el pueblo ya llamaba ‘yungay’ a los vigilantes. También les dicen ‘guachimán’, deformación del inglés ‘wachtmen’.

Hace menos de 4 años, la entonces congresista fujimorista Leyla Chihuán, exvoleibolista de la selección, dijo que su sueldo de 17 mil soles no le alcanzaba para vivir. Esto enardeció a la gente, pues muchos no ganan ni mil soles al mes. De inmediato, de forma irónica, estar ‘chihuán’ significó estar sin plata, ‘misio’.

Y siguiendo con el tema económico, desde los años 90 hasta hace poco, se volvió popular pagar una ‘china’ en micros y combis por recorridos cortos. ‘China’ equivale a 50 céntimos. Hace unos meses y ante el fuerte incremento de los combustibles, los choferes decretaron la ‘muerte’ de la ‘china’.

LA COMIDA

El peruano no come. Papea, jamea o se mete su ‘combate’ o ‘combo’. Todo eso equivale a comida. Porque hasta los ‘michi michi’, es decir, los que no tienen un centavo en el bolsillo, tienen derecho a desayunar, almorzar o cenar.

Los fines de semana, el peruano se va a un tono. Puede ser en una disco, un chichódromo o en una ‘pollada bailable’, aunque este tipo de fiestas han ido decayendo a lo largo de los años. Tono es fiesta. Y a las fiestas se van con los ‘causas’, o sea los amigos. Aunque causa tiene un significado que va más allá de amigo. Es el amigo del alma, en el que se confía ciegamente.

Un papel importante tiene también el término ‘palta’. Se sabe que es el fruto que en México se conoce como aguacate. Pero en el Perú es sinónimo de verguenza. Lo mismo que ‘roche’ o ‘rochabús’.

MÁS EJEMPLOS

Más antigua es la jerga ‘faite’, en realidad es una palabra circunscrita a los bajos fondos de la sociedad. El faite es el hampón respetado, con autoridad. Viene de la palabra en inglés ‘fighter’ o peleador. Este sujeto se hace respetar a los golpes.

Habíamos hablado antes de la palabra combo, como significado de comida. Pero también se usa para nombra un golpe. “Te meto un combo y no pasa nada”, suelen decir como amenaza.

Realmente se podría hacer un gran diccionario con las expresiones nuevas. Como por ejemplo mariachi, que significa marido, o ‘sapo’, que es un entrometido, chismoso, mirón. También se emplea la expresión ‘está huevo’ o está ‘papayita’, es decir, está fácil.

Y en estos tiempos de infidelidades es común ‘sacar la vuelta’ a la pareja, o lo que equivale a decir engañar, ser infiel.

