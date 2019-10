Familiares de peruano muerto en las protestas en Chile piden ayuda para traer su cuerpo al Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país confirmó este jueves el fallecimiento de tres peruanos en medio de las violentas protestas que se han desatado en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera, en las que hasta el momento se contabilizan al menos 20 muertos.

Los familiares de uno de los fallecidos identificado como Agustín Coro Conde, de 48 años y que residía en Chile hace siete, solicitaron el apoyo de las autoridades peruanas para repatriar el cuerpo, ya que hasta el momento no han sido contactados por las autoridades.

“Nadie se ha comunicado con nosotros. Nadie nos ha llamado. Es mentira. Por favor, rogarles y suplicarles que traigan el cuerpo de mi hermano. Es lo único que le pedimos. Que traigan el cuerpo de mi hermano para velarlo acá y despedirnos las hermanas como debemos, ya que no lo vamos a ver”, aclaró Pilar en una entrevista con ATV.

Coro Conde habría recibido un impacto de bala cuando estaba realizando un transbordo de autobús. Fue en ese instante cuando se produjo un saqueo en un local comercial y empezaron los disparos. De inmediato, el ciudadano peruano fue trasladado al Hospital Dr. Sótero del Río, donde falleció este jueves.

Los familiares también aclararon que Coro Conde no estuvo involucrado en este saqueo en la zona de Puente Alto.

“Acá están queriendo ensuciar el nombre de mi hermano diciendo que él había saqueado y que por eso le habían disparado. Eso no es verdad. No quiero que ensucien el nombre de mi hermano. Él era un buen hombre, honesto, no le gustaba meterse con nadie y le gustaba salir adelante por sus propios medios”, sentenció su hermana.

Su hermana Lucía, por su parte, indicó que Agustín no salía de su casa producto de los episodios de violencia que se vivía en las calles de la capital de Chile. “No podía salir de la casa porque había mucho saqueo”.

La familia también pidió justicia para el responsable de la muerte de Coro Conde.

“Queremos justicia. Que la muerte de mi hermano no quede impune. Él tiene que pagar lo que ha hecho. No con entregarse paga todo. No nos va devolver a mi hermano, pero que al menos la justicia se encargue y pague hasta al último para que mi hermano pueda descansar en paz”, afirmó Pilar.