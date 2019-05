Juan 'Chiquito' Flores negó agresión a su ex pareja y dijo que solo fue un "chupete"

Tras la sentencia de 22 meses de pena privativa de la libertad efectiva, convertida en 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y el pago de reparación de S/ 5 mil en agravio de su ex novia, a quien agredió, según el parte policial,Juan 'Chiquito' Flores negó la agresión a su ex pareja Nataly Jara, indicando que solo fue un "chupete"

"Eso no fue una agresión tosca, digamos, no fue de mayor grado, no es una agresión como para que también me pongan el dedo acusador", sostuvo 'Chiquito' Flores en declaraciones al programa 'Magaly Tv. La firme'.



Según 'Chiquito Flores', las lesiones de su ex pareja fueron en un entorno de intimidad, ocasionándole un "chupete": "Uno cuando hace un chupete en el cuerpo creo que no es una agresión, es algo que ella lo permite, es algo de pareja", indicó el ex arquero.



Para 'Chiquito' Flores no había otra opción para aceptar los cargos de culpabilidad: "Estaba atrapado, no podía tener otra opción. Si me voy a juicio creo que ahí sí hubiera tenido más problemas, tendría que tener testigos".



'Chiquito' Flores también respondió a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, quien buscará que el ex arquero vaya a prisión.



"Si es la ministra la que dijo eso, hay que tenerle un poquito de respeto, aunque no tengo nada contra nadie", concluyó 'Chiquito' Flores.