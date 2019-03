Chosica: Director acusado de intentar matar a profesor en ritual satánico dice que todo se trató de un robo 

Intentó defenderse al negarlo todo pero fue sentenciado a nueve meses de prisión preventiva. El director del colegio San Isidro de Chosica , identificado como Augusto Ramírez Gudiel, pasará una temporada tras las rejas mientras se le investiga por el delito de homicidio simple en grado de tentativa.



El sujeto, quien fue acusado por el profesor Arístides Varas Paredes de intentar ofrecerlo en sacrificio en un macabro ritual espiritista, fue llevado a la sala del Primer Juzgado de Turno Permanente para asistir a la audiencia de presentación del cargo y requerimiento de prisión preventiva.

Allí, se le vio visiblemente molesto y con problemas para caminar, aunque eso no fue excusa para dejar de defenderse. "Yo no soy porque no he participado en ningún momento. Yo soy decente, no soy asesino", indicó.

En ese sentido, el director del colegio explicó que los chamanes que contrató para hacer un ritual para su institución educativa intentaron robarle y que el más perjudicado fue el profesor Arístides Varas Paredes, consignó América Noticias.

Cabe indicar que después de cuatro horas de audiencia, la jueza dictó nueve meses de prisión preventiva contra Augusto Ramírez Gudiel por el delito de homicidio simple en grado de tentativa. Por su parte, familiares de la víctima se mostraron satisfechos con la medida.

Asimismo, el colegio San Isidro Labrador envió un comunicado donde rechazan la denuncia del profesor y aseguran que el día y hora de los hechos, el director fue víctima de un intento de asalto 'por parte de un grupo de personas quienes, aprovechándose de sus creencias religiosas, ingresaron al local con la intención de robar.Llevándose la peor parte nuestro coordinador, profesor Arístides Varas Paredes".