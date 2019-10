Marcha 'Ciudadanos contra el Golpe' se desarrolla en medio de enfrentamientos con la Policía

Desde las 11:00 a.m. se viene realizando la marcha en rechazo al cierre del Congreso. La manifestación tuvo como punto de concentración el Parque Universitario, en el Cercado de Lima.

De acuerdo a una publicación en redes sociales solo se brindó detalles de la fecha de la movilización, pero no se ha confirmado la ruta de la movilización. No obstante, podría tomar rumbo con destino al Congreso de la República o la Plaza San Martín, según refirió Christian Rosas, representante del colectivo “Con mis hijos no te metas” para el diario Correo.

Durante la movilización se registraron enfrentamientos entre los participantes con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). El periodista Jaime de Althaus es uno de los participantes a la marcha contra la disolución del Congreso de la República.

Él mostró su apoyo y consideró que lo realizado por el jefe de Estado es inconstitucional. “Constituye sin duda un golpe de Estado (...) Se ha dicho que no se ha intervenido un conjunto de instituciones y tampoco la prensa, pero un buen Estado no se define con la cantidad de instituciones intervenidas, sino se define por el quiebre del orden institucional que se basa en la separación de poderes”, dijo al tomar el megáfono.

“Si se suprime uno de los poderes, estamos realizando un golpe de Estado, eso es lo que ha ocurrido y por eso debemos protestar”, añadió el periodista.

Vale precisar que un reportaje del dominical Cuarto Poder difundió un chat de WhatsApp de nombre “Comisión Permanente” de excongresistas de Fuerza Popular. Este material puso al descubierto una convocatoria masiva de sus extrabajadores del Congreso para marchar contra el presidente Martín Vizcarra.

En informe detalla que la marcha “Ciudadanos contra el golpe” se realizará este lunes y tendrá, según los mensajes del grupo de la red social, la presencia de personal y familiares de exempleados.

“Por favor, amigos, apoyen con gente para la movilización del día lunes. Que vayan los trabajadores del despacho y sus familiares que pidan licencia sin goce de haber y los abogados que vayan con sus medallas”, escribió el legislador Héctor Becerril.

En respuesta a la solicitud, el parlamentario Ángel Neyra, dijo: “paralelamente, acción política. Este lunes tenemos que movilizar gente”.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra, disolvió el Congreso el último 30 de septiembre al considerar que la cuestión de confianza, solicitada por el ex primer ministro Salvador del Solar, fue rechazada.

Esa noche, la ciudadanía se movilizó con pancartas y banderas en mano tras el anuncio del mandatario. Varios grupos de personas se congregaron en la plaza San Martín y en otros espacios públicos del centro de Lima. Ellos se mostraron a favor de la disolución del Parlamento.