Un grupo de vecinos y comerciantes expresaron hoy, martes 27 de setiembre, su malestar por las obras que conlleva el cierre de la avenida Arica como parte de los trabajos para la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

En diálogo con Latina, la señora Andrea, una residente del lugar, denunció que la vereda usada para que transiten los peatones fue reducida y no tienen adecuada luminosidad, lo que los convierte en posibles víctimas de delincuentes. Además, contó que conductores de motocicletas usan parte de esta vereda -exclusiva para la circulación de personas- por lo provocó un accidente días atrás.

A esto se suma, según la mujer, que tienen que caminar un largo tramo para salir a conseguir movilidad, para ir a mercado o salir a una emergencia.

“Salía una vecina de la 84 y la atropellaron. Las motos pasan y no han ningún respeto y pasan como si estuvieran en la Vía Expresa. Hay fumones, delincuencia, no hay mucha luz al menos en mi sector y para el mercado no se puede”, contó.

Por su parte, el dueño de una bodega llamado Ángel, señaló que las obras que demandan el cierre de la Av. Arica lo perjudica con su negocio. “Se trabaja por horas. Los vecinos están muy mortificados. Las máquinas trabajan las 24 horas del día. Hacen mucha bulla, no se puede descansar. Esa es la preocupación de todos porque no hay nadie que se haga cargo de esto”, indicó.

Plan de desvío vehicular

Ayer, lunes 26 de setiembre, se inició un nuevo plan de desvíos debido a la construcción de la Estación 12 Plaza Bolognesi de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, por lo que el tránsito de vehículos en la Av. Arica, desde la Plaza Bolognesi hasta el Jr. General Valera, permanecerá restringido, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

