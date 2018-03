¿Cineplanet no permitirá el ingreso de botellas de vidrio y de plástico al cine? [VIDEO y FOTOS]

Indecopi ordenó que los clientes pudieran ingresar a los cines con productos alimenticios equivalente a los que se venden en las confiterías. La medida se inicia este 17 de marzo. Sin embargo, un comunicado de la cadena Cineplanet se viene difundiendo a través de Facebook,Twitter y más redes sociales.



Cineplanet aún no ha publicado y comunicado su lista oficial del productos que se permitirán ingresar al cine. La imagen que viene circulando en las redes indica que el cine se reserva el derecho de admitir el ingreso de productos externo que no estén sellados y "no se encuentren con registro sanitario o una fecha de vencimiento legible y vigente".



Pero el punto más polémico nace en un párrafo que indica lo siguiente: "Para evistar daños a nuestros consumidores o la infraestructura de nuestros locales, no podemos permitir el ingreso de botellas ni de vidrio ni de plástico". Esta medida obligaría a los clientes de Cineplanet a comprar bebidas en la confitería.



El diario La República se comunicó con Cineplanet y le manifestaron que "sí se permitirá el ingreso de gaseosas de plástico, pero solo en tamaño personal". También se indicó que el ingreso de las botellas de vidrio están totalmente prohibidas.



