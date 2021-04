Ciro Gálvez, candidato presidencial del partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), destacó en la tercera fecha del debate presidencial del JNE por haber sido el único que utilizó la lengua quechua para dirigirse a la ciudadanía. Esto hizo que muchos de sus mensajes no fueran respondidos por ninguna persona durante el evento.

A lo largo del debate, tanto Mónica Delta como Pedro Tenorio llamaron la atención a varios de los participantes como Julio Guzmán, Rafael Santos y Daniel Salaverry por considerar que estaban faltando a las reglas al usar calificativos y adjetivos en lugar de responder las preguntas que se les estaban formulando. Esto no ocurrió en el caso de Ciro Gálvez, quien no dudó en criticar en quechua a sus contendores sin reclamo alguno.

La lengua que usó Ciro Gálvez en este debate presidencial del JNE fue específicamente el quechua chanka, una variedad de la rama identificada como el quechua sureño que se usa principalmente en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, siendo este último el departamento donde nació el candidato presidencial.

Para entender lo que dijo en sus principales participaciones en quechua, Alcides Ruiz de la Vega, intérprete y traductor de quechua chanka reconocido por el Ministerio de Cultura, traduce en esta nota lo que dijo el candidato del partido RUNA.

Ciro Gálvez y su saludo remoto

Gálvez Herrera inició su participación en el debate explicando que se presentaba vía videoconferencia porque todavía se encontraba débil. Esto, debido a los síntomas del coronavirus (COVID-19) que le fue detectado hace varias semanas.

Primera intervención de Ciro Gálvez

“Gracias hermanos y gracias a Dios por sus oraciones que me han dado vida para estar presente en este debate. Estoy un poco débil físicamente, pero tenemos mucha fuerza”, dijo antes de hablar en quechua para decir lo siguiente: “Nosotros, los hijos de los incas, somos fuertes. No traicionaremos nunca para que nuestro Perú avance hacia el desarrollo”.

Crítica contra los candidatos

En el bloque sobre seguridad ciudadana, Ciro Gálvez aprovechó unos segundos finales para criticar a sus contendores, tanto en castellano como en quechua, que habían estado atacándose mutuamente en sus últimas intervenciones.

Ciro Gálvez intervención

“Mi más severa crítica contra estos señores que están haciendo una vergüenza en este debate. Qué lástima. Les invoco que retomen la cordura”, enfatizó para luego seguir en quechua. “¿Por qué son así, sucios? Oye, inescrupulosos, así no está bien”.

Los corruptos “sucios”

Una de las principales propuestas que planteó en materia de seguridad ciudadana fueron las rondas campesinas y urbanas, las cuales también fueron mencionadas por otros candidatos presidenciales, lo que hizo que Ciro Gálvez asegurara que, de ganar las elecciones generales, los convocaría para concretar esta iniciativa.

Ciro Gálvez sobre las rondas urbanas

“Felicito a algunos candidatos que la propuesta de las rondas urbanas que yo hice la están haciendo. A partir del 28 de julio, los convoco para realmente organizar a todo el país en rondas y detener de inmediato la delincuencia”, comentó, y luego dijo en quechua: “Sí, hermanos y hermanas, conciudadanos, los corruptos no nos vencerán. A los aprovechadores, con fuerza como con mano de piedra, vamos a tomar acciones contra esos sucios”.

Minutos antes, en otra intervención, aseguró que se decretaría detención mínima de 15 días para delincuentes capturados infraganti, y expulsión inmediata del país en caso sean extranjeros. Luego, añadió en quechua: ”Así será, nosotros somos hombres, a todos esos sucios, ladrones vamos a derrotar y hacer penar para que todas nuestras familias, hijos, vivan bien”.

Ciro Gálvez y su mensaje a los quechuahablantes

El candidato de RUNA concluyó el debate presidencial del JNE haciendo un llamado para que la ciudadanía vote sin creer en las encuestas.

“Hermanos, piensen bien para votar esta vez. No crean en las encuestas. Nosotros vamos a triunfar. No volver al Perú de la corrupción, tenemos que comenzar una nueva vida”, enfatizó. Luego, hizo un llamado para que los quechuahablantes no se sientan avergonzados de usar esta lengua originaria.

“Tampoco hay que avergonzarnos, de dónde somos, ni del quechua que hablamos, hermanos y hermanas. Ahora llegaremos al poder, tenemos que fortalecernos marcando el RUNA (Renacimiento Unido Nacional) el 11 de abril, para que inicie un nuevo mundo para todos. Venceremos, ustedes cuídense”, dijo.