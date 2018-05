Colombia: mujer descubre a su pareja con dos venezolanas y quema la casa con ellos al interior [FOTOS]

Tres personas resultaron heridas luego de que una mujer, completamente iracunda, incendiase una vivienda en la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira (Colombia). ¿Qué había pasado? Pues, resulta que todo, como lo indican medios del país cafetero, tuvo que ver con una supuesta infidelidad.



Hace unas semanas, la esposa de Juan David Franco fue advertida de que su pareja estaba saliendo con otra mujer. Una de las cosas que ella supo es que la aparente amante de su marido era de nacionalidad venezolana.



Como no tenía ninguna prueba de la traición, ella se guardó las dudas y suspicacias. Fue por esto que no dejó pasar el día que no encontró a su esposo en casa, tras volver del trabajo, para obtener una respuesta final.

(Diario del Norte) (Diario del Norte) Colombia

Tras seguir las pistas, la mujer llegó a una casa donde estaba Juan David Franco acompañado de un par de venezolanas. Presa del enojo, acuchilló a su pareja y roció gasolina a las chicas, para luego prender fuego a la vivienda.

Como resultado, las venezolanas terminaron con quemaduras de segundo grado. El hombre, además de la herida de cuchillo, tuvo heridas leves provocadas por las llamas.



Los bomberos de Riohacha acudieron al sitio del fuego y evitaron que todo empeorara. Las autoridades investigan el hecho y no se descarta que la descontrolada mujer sea procesada por intento de homicidio.