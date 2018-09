Colombia: Tatuador se mutila las orejas y la nariz para parecer una calavera | FOTOS | VIDEO

Un tatuador decidió practicar un cambio radical en su apariencia en Colombia. Pero no se trató de un nuevo corte de cabello, teñirlo como Gokú o dejarse la barba. Su caso fue realmente extremo. Se mutiló las orejas y parte de la nariz para parecer una calavera viviente.



Se trata de Erick Hincapie de 22 años un joven de la localidad de Quindio, quien es conocido como Kalaca Skull, y cuenta que tomó la decisión de parecerse a una calavera porque todos tendremos es rostro cuando dejemos de existir, informaron los medios de Colombia.



Por ello desde que murió su madre decidió primero cortarse en dos la lengua y luego en una acción que ha sido considerada más que polémica, se mutiló voluntariamente las orejas y la nariz.



Gracias a estos cambios, Kalaca Skull ha logrado popularidad en las redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores.



Sin embargo en su familia, esta decisión no ha caído nada bien. Su abuela Amparo Caicedo lamentó la decisión que tomó el joven Kalaca Skull.



El joven Kalaca Skull también ha manifestado de viajar a México para pasar un Día de los Muertos. El joven también piensa hacerse otras modificaciones, como implantarse cuernos.



Kalaca Skull también respondió a las críticas. Manifestó que pese a que sintió afectado por las críticas, logró recuperarse y seguir adelante, pues no le hace daño a nadie.