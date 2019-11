Chofer de transporte público canta rancheras en fiestas los fines de semana: "Sé 260 canciones" 

Mientras conduce su combi, Alfredo Cueto Sánchez (52) va cantando rancheras a los pasajeros que suben a su vehículo que cubre la ruta La Perla-Comas. Este padre de familia maneja de lunes a sábado su unidad de transporte público y los fines de semana se presenta en cumpleaños, matrimonios y aniversarios en los distritos de Lima Norte.



¿Desde cuándo canta?

Fue muy curiosa la forma como empecé. Mi hijo mayor tenía que aprender una canción de Pedrito Fernández para el colegio, compramos el CD y comencé a practicar con él hasta que se aprendió la letra. Luego me llevé el compacto a mi trabajo y lo escuchaba en la combi todo el tiempo. Así nació esto y hace catorce años canto en eventos.



¿Por qué rancheras?

Me gustan mucho las canciones de Juan Gabriel, Alejandro Fernández y Vicente Fernández.



¿El vestuario es muy costoso?

Sí, el único que tengo me lo regalaron y los sombreros los gané en concursos de canto.



¿Desde cuándo maneja combi?

Desde hace 25 años formo parte de la empresa de transportes San Felipe S.A. Mi hermano mayor me pasó la voz de que necesitaban choferes.



¿Mientras maneja canta?

Claro, cuando puedo. La gente me mira y le arranco alguna que otra sonrisa. Me relaja mucho cantar.



Y cuando hay tráfico, ¿también lo hace?

Canto con más ganas y la gente ya no reniega (risas).



¿Qué canciones le piden sus pasajeros?

‘Señora de las cuatro décadas’ de Ricardo Arjona, de José José ‘Lo pasado pasado’, ‘Abrázame muy fuerte’ de Juan Gabriel. Me sé 260 canciones entre rancheras y baladas.



¿En qué tipo de eventos canta?

En cumpleaños, matrimonios, aniversarios y serenatas en los distritos de Lima Norte.



¿Qué le gusta más: cantar o manejar?

Me gusta más cantar.



Si le gusta tanto, ¿por qué no se dedica solo a cantar?

Porque los ingresos de las serenatas no son fijos, y el transporte es una entrada diaria y permanente. Además tengo cuatro hijos; dos en la universidad, otro preparándose y el último en el colegio.



¿Dónde gana más?

En el transporte público. Ese es un trabajo para solventar económicamente a mi familia.



Si quieren contratarlo, ¿dónde lo pueden ubicar?

En mi página de Facebook Alfredo Cueto y a mi correo cristian_1185@hotmail.com.