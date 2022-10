Extorsionadores amenazaron a un comerciante con atentar contra su vida y la de su familia sino paga un cupo de S/3.000. El agraviado denuncia que la noche del último miércoles un sujeto a bordo de una motolineal dejó una corona fúnebre en la puerta de su vivienda ubicada en Comas.

Según Latina, los hampones también atentaron contra la minivan de la víctima, la cual es su herramienta de trabajo. El agraviado -quien prefirió mantener en reserva su identidad- contó que las extorsiones iniciaron semanas atrás, pero pensó que todo se trataba de una mala broma.

“Yo acabo de recibir unos mensajes pensando que era una broma. Lo tomé como una broma. Me decían que tenía que depositar S/3.000 sino iban a atentar contra mi vida, la de mi hijo y de mis nietos. Al día siguiente me vuelven a escribir -todo vía WhatsApp- y me dicen: ‘qué pasó colega, usted no se ha reportado con el cupo. Usted piensa que estamos jugando, necesitamos el deposito. Sino aténgase a las consecuencias’. Y en el tercer mensaje que no he respondido me dicen: ‘bueno, ahora te vamos a hacer una visita en tu casa’ ”, detalló.

“Ayer en la noche escucho un ruido y cuando salgo veo que una moto lineal sale a velocidad. Los vecinos me dijeron que era un venezolano y me dejaron un papel con las flores y me decían que esta era la primera advertencia. Y que hoy me iban a hacer una visita a las 8 a.m. sino aparece el pago del cupo” , añadió.

Pide garantías

Tras sufrir el atentado, acudió a la comisaría de la Pascana para asentar la denuncia correspondiente y pedir las garantías del caso, sin embargo, la Policía le dijo que podía realizar ese trámite recién hoy entre las 9 a 9:30 a.m. “Me dicen que mañana (hoy) pase a recoger a partir de las 9 a 9:30. Con ese papel puedo pedir las garantías” , sostuvo.

Sospecha de ex inquilino

En otro momento, el agraviado señaló que sospecha de un ciudadano venezolano que vivió en su casa por un año.

“Hace como tres días empezó todo con un mensaje. Pero como no me dan ninguna cuenta yo pensé que era una broma. Yo llamó a ese teléfono y sonaba como apagado. Parece que solo lo utilizan para amenazar a la gente. Yo no lo vi como algo serio, pero ahora sí. Es la primera vez que me extorsionan. Yo sospecho de un venezolano que vivía acá en mi casa, estuvo 1 año. Él sabía todos mis movimientos, incluso quiso hacer lo mismo que yo, el negocio es libre, pero para salir hay que tener movilidad” , indicó.

