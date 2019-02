Comas: Joven fue citada para una entrevista de trabajo, pero denunció que gerente la secuestró e intentó violarla

Una joven denunció al gerente de una empresa por secuestro. El sujeto, según dijo, le realizó tocamientos indebidos e intentó abusar sexualmente de ella, tras haberla citado para ofrecerle un puesto de trabajo, en Comas.

La joven de 24 años, cuyo nombre se mantiene en reserva, contó al noticiero de Latina que el gerente de una empresa la citó al local de la agencia de empleos de la cual, según la víctima, él era jefe y estaba encargado de realizar las entrevistas a los postulantes.

“Primero, comenzó diciéndome que mi brasier estaba desabrochado. Me agarró del brazo derecho y me besó a la fuerza. Luego, quise salir, pero la puerta estaba cerrada. Después, él me aventó al piso, me hizo arañones, se bajó el pantalón y quiso abusar de mí, pero no me dejé”, agregó la joven, quien logró huir del sujeto.

El modo de operación del acusado sería citar a jóvenes con la promesa de un empleo. Las supuestas entrevistas se dan en horarios donde no hay personal, aprovechando eso para agredirlas sexualmente. Otra señorita lo denunció en abril del 2018 por tocamientos indebidos bajo la misma modalidad.

La víctima teme por su familia, pues asegura haber sido amenazada, ya que el sujeto tiene en su poder sus documentos personales.

Los agentes de la Depincri Comas detuvieron al sujeto en su oficina. De acuerdo al informe periodístico, este negó ante las autoridades las acusaciones en su contra.

Cuando era trasladado a la comisaría, intentó taparse el rostro para evitar ser captado por la cámara del reportero.

"Yo no hice nada", dijo brevemente a la periodista, antes de ingresar a la dependencia policial.

La víctima y su familia ya cuentan con el apoyo legal y psicológico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).