Actuaban de manera rápida y sincronizada. Un sujeto de 49 años y una mujer, ocho años menor, se hacían pasar como pasajeros para subir a los vehículos de transporte público y echar un extraño polvo en las prendas de vestir de aquellas personas a las que iban a convertir en sus víctimas. Luego, con total frescura, le pasaban la voz de la suciedad y hasta la ofrecían un pedazo de papel higiénico para que se limpien. Quienes caían en sus engaños agradecían el gesto sin saber que, en su distracción, la pareja se apoderaba de celulares y billeteras. Ambos operaban en las calles de Comas hasta que fueron capturados por la Policía Nacional.

Agentes de la comisaría ‘La Pascana’, al mando del comandante PNP Javier Luis Osorio, fueron quienes le pusieron fin a las fechorías de esta banda que fue desarticulada en las últimas horas luego que perpetraron un hurto en agravio de una joven de 26 años.

Según contó la víctima, en horas de la mañana, ella abordó una combi para ir a su centro de labores y los dos sujetos subieron de forma normal. Nada hizo sospechar que se trataría de delincuentes.

Tras la intervención, sujetos fueron trasladados a la comisaría de 'La Pascana' para las investigaciones.

“Me dijeron: ‘señorita está manchada su casaca’ y amablemente me dan un papel higiénico. Lo recibí y al ratito me doy cuenta que el cierre de mi mochila estaba abierto. Ellos estaban bajando. Me habían sustraído mi celular y la billetera con todos mis documentos y dinero”, precisó la mujer.

En su intento por escapar, los sujetos subieron a una mototaxi, que estaba en la avenida Túpac Amaru, pero la agraviada pidió ayuda a los efectivos de la comisaría ‘La Pascana’, quienes hacían patrullaje de rutina cerca del lugar del hecho. En forma rápida, los policías atendieron el pedido de la denunciante y fueron tras el vehículo donde estaban los sospechosos. La captura fue en la cuadra uno del jirón 9 de Diciembre, en la urbanización Chacra Cerro.

Tras ser reducido, el varón fue identificado como Miguel Soto mientras que su acompañante y cómplice se llama Lorena Saavedra. Se les incautó un celular de alta gama.

A fin de desarrollar las pesquisas correspondiente, ambos fueron conducidos a la delegación de ‘La Pascana’.

