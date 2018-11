Comas: Sujeto amenazó con asesinar a sus hijos para exigirle a su exesposa que vuelva con él | VIDEO | FOTOS

Un sujeto de 35 años amenazó a su expareja con matar a sus hijos para exigirle retomar la relación sentimental que ella dio por terminada debido a las constantes discusiones, maltratos y celos enfermizos del hombre.



El hecho ocurrió en Comas luego que la mujer, asustada por las amenazas de Miguel Sánchez Escobar (35), acudió a la policía para denunciar que el hombre le había enviado audios en los que aseguraba que mataría a sus tres hijos si no llegaba de inmediato a su vivienda. "Te juro por mi hijos que si no vienes, no solamente vas a encontrar a uno, sino vas a encontrar cuatro y eso va a pesar en tu conciencia", se le escucha decir al sujeto

La joven madre de familia manifestó que ya ha sufrido advertencias y a atacado a balazos su vivienda. "Hoy ha disparado, el jueves también. El domingo también disparó en la cocina. Disparaba diciendo que él se va a matar", contó la mujer a América Noticias.



Durante la intervención se encontró un arma con varias balas, además se le halló un sobre con veneno para ratas, que le iba a dar a sus hijos en la comida y luego él se suicidaría como 'castigo' para la mujer que no quiso volver con él.



El sujeto fue conducido a la comisaría de Túpac Amaru donde se realizan las investigaciones.