Las marchas de protesta en Cusco, Puno, Juliaca, Tacna y Arequipa no son pacíficas en su gran mayoría. Los manifestantes de manera autoritaria obligan a los negocios a cerrar, incluso a humildes vendedores ambulantes que ganan solo para comer en el día. Debido a ello, cada vez más pobladores se enfrentan a los radicales que no los dejan trabajar.

En el Cusco, una enfurecida vendedora de huevos de codorniz se enfrentó a los que le decían que se retire a su casa con su carreta porque había paro. “Cada uno que haga su paro, quién los detiene, hagan su paro, pero yo no quiero. Vengan, vengan, hasta el animal pensaría mejor que ustedes”, les gritó empuñando un cuchillo para defender. Al final se quedó trabajando.

En Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, sujetos que convocaban a una ‘marcha pacífica’ agredieron con pedradas a mujeres que estaban en su negocio. “Váyanse cobardes, miren cómo agreden a la gente. ¿Esto es marcha pacífica?”, les dice una mujer mientras los filmaba agrediendo a los vecinos.

EN DEFENSA DE LA POLICÍA

En la misma ciudad, de manera espontánea la población salió a defender a la Policía que era atacada por vándalos. “Madre de Dios sale en defensa de la PNP. Conscientes de que la Policía no puede usar sus armas reglamentarias para defenderse de los terroristas, los vecinos de Madre de Dios se enfrentan...”, dice un tuit de un poblador.

Mientras tanto, en Tacna, una vendedora de golosinas impidió que una turba de supuestos “manifestantes pacíficos”, hombres y mujeres, le hagan cerrar su kiosko donde vendía sánguches, gaseosas y galletas. “A mí no me sobra la plata, tengo que pagar mis deudas, de qué viven ustedes. Por qué tienen miedo de que les grabe, se supone que es una marcha pacífica”, les increpaba a los desadaptados que luego se retiraron.

De otro lado, comerciantes de un mercado en Moquegua también advirtieron que se enfrentarán a los vándalos y supuestos protestantes. “Se han llevado tres licuadoras, yo pago 35 soles diario por este puesto, yo trabajo para el día, ellos no van a obligarme a que no trabaje, si van a venir a hacernos daños nos vamos defender con lo que tengamos. La protesta debe ser pacífica. Sino quieren trabajar, amanecerse es su derecho... El comunismo es oprimir a los pobres, decirle no abras tu negocio, se quejan de que no les digan terroristas y general el terror”, señalaron refiriéndose a los revoltosos.

En el Cusco, una enfurecida vendedora de huevos de codorniz se enfrentó a los que le decían que se retire a su casa con su carreta porque había paro.

AREQUIPA

En Arequipa, comerciantes de la plataforma comercial de Rio Seco, en Cerro Colorado , salieron en movilización exigiendo el cese de los enfrentamientos y muertes.

En Cusco también, en horas de la mañana, delincuentes atacaron a comerciantes humildes y pincharon las llantas de los autos estacionados, a fin de que la Ciudad Imperial se mantenga paralizada. Sin embargo, recibieron el rechazo de los vecinos y comerciantes.

VIDEO RECOMENDADO