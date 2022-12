El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Miguel Quevedo, informó que la gripe aviar podría retirarse del país a fines de año debido a que proviene de aves migratorias. A la fecha, la influenza viene generando preocupación en la población y en los comerciantes de aves del país debido a la declaratoria de emergencia en todo el Perú por casos en aves silvestres y de traspatio reportados.

En diálogo con América Noticias, el funcionario explicó que la mortalidad de las aves en nuestro litoral continúa en la costa central y ahora empezó en la costa sur. “Esto, era esperable teniendo en cuenta que, aves migratorias están pasando por toda la costa peruana y deberían salir en la quincena de diciembre o a finales de diciembre por la región Tacna rumbo a la Patagonia. Continúa la mortalidad y la especie más afectada es el pelícano”, señaló.

“El otro escenario es el traspaso a aves domésticas. Tenemos dos casos confirmados. Uno en aves de traspatio en Lambayeque y otro en granja comercial en gallinas ponedoras en Huacho (Lima). Ambos están siendo controlados. El de Lambayeque ya lo controlamos al 100 por ciento. La granja de Huacho debemos terminar el día de hoy con las labores de mitigación y esperamos que esto no siga en aumento en los próximos días”, agregó.

Mencionó que en la región Piura ya no está registrando más casos de aves muertas. Además, detalló que en el norte chico como en la costa central la tasa la mortalidad va bajando paulatinamente.

¿Cómo llegó al Perú la gripe aviar?

El Senasa tiene la tesis de que los pelícanos hallados muertos en playas peruanas se contagiaron de la enfermedad a través de la gaviota de Franklin (Leucophaeus pipixcan) cuando pasó en su ruta desde Estados Unidos a la Patagonia.

“El virus está siendo trasladado a través de aves migratorias que ya hemos tenido confirmación al secuenciamiento genético que hemos hecho del virus. Es un virus que guarda mucha similitud con un virus que se encontró en México y esto confirma que ha venido del continente norteamericano a través de aves migratorias”, indicó el jefe del Senasa.

“Estas aves migratorias se comportan como huéspedes. Son resistentes al virus y ahora lo que ocurre es un contagio a las aves, en este caso a los pelícanos que, por alguna razón de ha comportado como un sensor y es la especie más susceptible en estos momentos”, agregó.

La preocupación de las autoridades radica en que la enfermedad aumente su diseminación entre aves de granjas comerciales y aves de traspatio, que incluyen a los pavos, patos, pollos y otros.

A esto se suma que los casos de la gripe aviar se da ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde aumenta el consumo de aves como el pollo y el pavo.

“El virus podría quedarse a través de las aves domésticas. Hay que tener en cuenta que, en el Perú, la mayoría tiene aves de traspatio y están criando en el patio de la casa una gallina, pollo o pavo o también las venden. El virus podría quedarse y sería perjudicial para la producción de carne”, remarcó.

¿El virus de la gripe aviar podría quedarse en el Perú?

Según el jefe del Senasa, el virus de la influenza aviar sí podría instalarse en el país. En ese sentido, pidió apoyo a los municipios y a la población a no acercarse a las aves muertas o moribundas.

“El virus puede quedarse y comportarse como endémico. Justamente las labores de mitigación y control buscan que el virus no se quede en nuestro país y sea esporádico y no se vuelva endémico. Pido comprensión a la población. En estos momentos tenemos a todo nuestro personal abocado a esta enfermedad en algunos casos no nos damos abasto. Hemos podido contratar mayor personal que están trabajando en esta epidemia”, señaló.

“Estamos trabajando las 24 horas del día y siete días e invoco a las municipalidades para que se pongan la camiseta, Este no es solo un trabajo del Senasa, por favor, tienen que colaborar. Algunas lo hacen, pero otras son renuentes. Va a pasar la enfermedad en los próximos días, pero tenemos que poner el hombro todos”, acotó Miguel Quevedo.

Quevedo afirma que se viene realizando una vigilancia epidemiológica a nivel nacional para actuar oportunamente y “que esto no se disemine ni tampoco se instale el virus”.

No obstante, el Senasa hizo un llamado a la tranquilidad a los productores avícolas y consumidores del país; considerando que estos casos no representan riesgo para el consumo humano de carnes y huevos de aves domésticas ni productos marinos.

¿Qué es la influenza aviar?

La influenza aviar es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, causa alta mortalidad en aves silvestres y domésticas, como patos, gallinas, pollos, pavos, entre otros.

La presencia de la enfermedad en el país aún es objeto de estudio por parte del Senasa; sin embargo, la primera hipótesis se enfoca en el movimiento que realizan las aves silvestres migratorias, que usualmente, son portadoras del virus de Influenza.

¿Cómo comunicar un caso sospechoso?

El Senasa exhorta a los pobladores a no manipular las aves silvestres y a que puedan reportar la presencia de aves muertas o enfermas al celular: 946 922 469 o correo reporta.peru@senasa.gob.pe

