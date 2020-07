LE FALTA EL RESPETO. Durante el debate por la reforma de la inmunidad de los congresistas y altos funcionarios en el pleno se vivió un incómodo momento cuando un congresista olvidó apagar su micrófono.

Omar Chehade, el presidente de la comisión de constitución, pedía que los congresistas apaguen sus micros, sin embargo, uno de ellos olvidó a hacerlo y se le escuchó insultar al mandatario Martín Vizcarra.

“Hasta Vizcarra no va a tener inmunidad, ya se c(...) ese con (...)”, se le escucha decir a un congresista, hasta el momento no se ha logrado identificar de quien se trata. El video publicado por el periodista Carlos Villareal se viralizó en Twitter y generó diversos comentarios en contra de los congresistas.

“Queda demostrado que no tenemos congresistas formados en política, en los últimos años cualquiera que tenga plata y en busca de intereses particulares se hace político. Lastima que seamos tan chichas”, “Por desgracia una vez más queda demostrado lo miserables que pueden ser muchos políticos, siempre buscando aprovecharse y quedar impunes #CongresoVerguenzaNacional”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

El Congreso aprobó la eliminación de la inmunidad para congresistas, altos funcionarios y el mandatario, sin embargo, la modificación genera críticas porque continúa beneficiando a los congresistas.

El periodista Wilber Huacasi comenta que el dictamen impide la postulación al Congreso de los sentenciados en primera instancia por delitos con penas mayores a 4 años. Huacasi expresa su preocupación porque señala que los imputados por una pena menor sí pueden tentar un curul. Es decir, podrían postularse personas condenadas por delito de agresiones contra mujeres y grupo familiar cuya pena máxima es d 3 años.

Congresista se olvida de apagar su micrófono de Zoom y se le escucha decir insulto contra Vizcarra

