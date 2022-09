PERUANO QUE SE RESPETA. Con los pantalones caídos, ese gracioso movimiento para caminar e inconfundible modo de hablar de ‘Cantinflas’, el pisqueño Steven Ormeño (38) no es el típico entrenador de fútbol que anda en buzo o está pendiente de la charla táctica, sino que suele dirigir los entrenamientos caracterizado como el querido personaje que interpretó el comediante mexicano Mario Moreno.

Ormeño es todo un personaje durante las prácticas que brinda en su escuela de fútbol Estudiantil La Victoria. No solo usa el vestuario del ‘Charles Chaplin mexicano’, sino que habla de manera cantinflesca a sus alumnos, e incluso se presenta en las canchitas con su cajón de lustrabotas, como lo hacía Cantinflas en la película ‘El bolero de Raquel’.

Desde hace algunos meses, Ormeño dirige a un grupo de menores de 10 a 14 años y los prepara para los diferentes torneos en los que participará su escuela de fútbol, como la Copa de la Amistad y los diferentes campeonatos a nivel nacional.

“Cuando los padres me preguntan por qué no está jugando su hijo, suelo responder: ‘¿Cómo dice que me dijo que dijo?’. También pasa que si me gritan algo feo desde la tribuna, respondo: ‘No estoy para que ustedes me digan, ni yo para decírselos’”, bromea.

Para presentarse como ‘Cantinflas peruano’, Ormeño tuvo que hablar con un pariente directo de Mario Moreno, en este caso, tuvo el permiso de Tita Marbez, nuera del querido comediante y dueña de los derechos de autor. “Me contacté con ella por Instagram, y me dijo que era feliz de que rinda homenaje a su suegro, eso me pone muy contento y, como dijo Cantinflas: ‘Hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos’”, reflexiona sonriente.

Peruano que se respeta. Sus vecinos del picante barrio de Sarita Colonia, en El Callao, jamás hubieran imaginado que Luigui Jesús Cruz Sándiga (16), aquel muchachito, que jugaba fútbol en las calles, hoy recibiría elogios de fans mexicanos por imitar al cantante José José. Su potente voz y gestos traen a la memoria la figura del ‘Príncipe de la Canción’, por lo que, en poco tiempo, este jovencito chalaco se volvió uno de los favoritos en ganar la competencia del programa Yo Soy Nueva Generación.

Cuando Cruz interpreta temas como: ‘Amnesia’, ‘Me vas a echar de menos’, ‘El Triste’ o ‘40 y 20′, las personas lo observan incrédulos. No sospechan que este joven, aunque pequeño en tamaño y con el rostro de niño, puede cantar con esa misma pasión que hacía el recordado José Sosa. “’José José' es el Príncipe de la Canción; yo soy el Principito chalaco”, bromea este talentoso joven.

Es un ‘chancón’

Su éxito en el programa Yo Soy Nueva Generación llamó la atención hasta México. Miles de fans escribieron en las redes sociales felicitando a Cruz por su actuación. “Varias personas de ese país me dicen que cantó con el mismo sentimiento que hacía el Príncipe de la Canción; otros dicen que soy la reencarnación de José José”, contó este artista.

Pero además de la música, este chalaco planea estudiar la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Ingenería (UNI). Por ahora, este año, culminará la secundaria en el colegio Bartolome Herrera de San Miguel. Quiere destacar en la música y también como profesional para alegría de sus padres Lizeth Sándiga y Jhonny Cruz, y su abuelita. Zoila Vásquez.

