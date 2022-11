Renato Vásquez Barrutia (21) aprovecha cualquier luz roja que dure más de 50 segundos para ponerse su sombrero, alzar el pañuelo y empezar un buen cepillado de pista al compás de una marinera norteña.

Baila desde los cuatro años y ha ocupado el primer lugar en muchos concursos. Pero no es cuestión de suerte, ya que la vena artística la heredó de la familia de su madre, cuyos miembros también son grandes bailarines de la ‘Chiclayanita’ o la ‘Concheperla’.

¿Desde cuándo bailas marinera?

Desde los cuatro años. También bailo huaylash, festejo, selva, caporales, diablada, pero la marinera norteña es mi vida. Además la llevo en la sangre por el lado de mi familia materna, que son grandes bailarines.

Dicen que es la reina de todas las danzas.

Efectivamente. El que sabe bailar marinera puede bailar cualquier música. Es un conjunto de ritmos dentro de un solo baile. Te demora aproximadamente un año aprender los pasos. El huaylash también es muy difícil.

Ha trabajado en todo como buen peruano que se respeta. Foto: Julio Reaño.

¿Es cierto que has ganado más de doscientos concursos?

Por supuesto. Es que bailo desde los cuatro años y concurso cada vez que puedo. Ahora no tanto porque estoy estudiando en el José María Arguedas, trabajo en eventos con mi elenco de baile y doy clases particulares. Aparte de estar en los semáforos.

¿Cómo decidiste salir a las calles?

Primero que nada, creo que cuando uno es joven debe ‘cachuelearse’ en lo que sea y en lo que pueda. La pandemia nos afectó económicamente a todos. De un momento a otro me quedé sin dinero y no sabía qué hacer. Mi papá es taxista y me comentó que veía a chicos bailando por las calles y me convenció de hacer lo mismo. Le dije a mi tío, que es un gran bailarín, y salíamos juntos.

Es un trabajo arriesgado...

A veces te peleas con los limpiadores de carros porque no entienden que hay público para todos. También los policías te paran botando porque -dicen- ocasionamos congestión. Me han robado mi mochila y dinero varias veces, pero no tienes otra opción que perderle el miedo. Antes le dedicaba más horas, ahora solo unas cuatro o cinco. Voy por toda Lima con mi bicicleta, parlante y mochila. Si veo movimiento, luz roja y espacio, me bajo y empiezo a bailar.

Jovencito baila de todo, marinera norteña, selva, festejo, tondero, huaylash. Foto: Julio Reaño.

¿Cuáles son tus zonas estratégicas?

Los cruces de las avenidas principales, cerca de supermercados y canales de televisión. Una vez estaba por el canal 4 y me crucé con la actriz Natalia Salas. Recuerdo que detuvo su carro, me ‘yapeó’ y hasta nos tomamos fotos. Lo mismo me pasó con el infuencer ‘Cholo Mena’.

Además de ser bailarín, dicen que eres un perfecto ‘mil oficios’.

Como buen peruano he trabajado en todo. Como mi abuelo era albañil y pintor, le ayudaba a pintar casas, poner pisos, tarrajear paredes. También fui cobrador de combi.

TE VA A INTERESAR:

Cáncer al pulmón: ¿Tiene síntomas y se puede prevenir?

Gimnasia: ¿Cuáles son las ventajas de practicar esta disciplina desde una temprana edad?

¿Por qué un hombre engañado busca salir con varias mujeres para olvidar sus penas?