PERUANO QUE SE RESPETA. En Argentina, se rinde un culto especial por Diego Maradona. Su vida se volvió una doctrina de fe cuando en 1998, unos hinchas crearon la Iglesia Maradoniana para celebrar sus triunfos y sus goles. Aquí, en Perú, Jim Haley Del Águila Ponce (34), vecino de Ate, lleva toda una vida siguiendo al ‘Pibe de Oro’ y uno de sus sueños es organizar la filial de esta congregación en nuestra patria. Hoy, 22 de junio del 2021, que se cumplen 35 años del triunfo de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en el Mundial de 1986, este prevencionista de riesgos (PDR), recuerda cómo surgió esa admiración que siente por el ex 10 de Boca Juniors y las locuras que hizo por él.

¿Planeas crear una filial de la Iglesia Maradoniana?

Sí, es algo que lo tenemos trabajando desde el año pasado. La idea surgió el día que murió Diego. Me reuní con un grupo de chicos en la embajada de Argentina para dejar un arreglo floral y una gigantografía suya.

¿Cuántas personas ya forman para de este proyecto?

Por ahora, somos 20. Tenemos un grupo de WhatsApp pero no hemos podido reunirnos por la pandemia. Espero que cuando pase todo esto, sigan sumándose más chicos para homenajear al más grande de todos.

¿Cuántos feligreses hay en esta Iglesia Maradoniana?

Son más de medio millón de personas repartidos por varias partes del mundo. En Facebook, el grupo oficial tiene más de 100 mil miembros. Pronto, Perú tendrá su iglesia, si D10s lo permite.

Joven planea dirigir filiar de Iglesia Maradoniana

Entonces, ¿es una religión?

Puedes casarte y bautizarte, en Argentina eso es algo común.

¿Y tú planeas hacer eso?

Sí, pero antes debo cumplir los 10 mandamientos de D10s.

¿Aún no los cumpliste?

Me falta uno, y es bautizar a mi hijo con el nombre de Diego. Soy papá, pero de una mujercita. Estoy buscando el hombrecito para cumplir el mandamiento.

¿Cuándo surge tu amor por Maradona?

En 1996, mi papá y hermanos comentaron que Maradona iba a jugar en Boca Juniors. Me interesé por saber de él. Recuerdo que compré varios CDs sobre su vida.

Tiene más de 200 recortes periodísticos del 'Pelusa'

¿Solo eso hiciste?

Estaba maravillado por su historia, así que decidí hacer un álbum de recortes periodísticos de fotos o noticias sobre el ‘Pelusa’.

¿Cuántos recortes tienes?

Tengo más de 200 recortes periodísticos. Hay noticias suyas cuando jugó en Boca, la selección argentina, su despedida del fútbol y hasta cuando estuvo en Cuba recuperándose.

También tienes un tatuaje, cuéntame su historia…

Tenía la idea de tatuarme desde los 14 años, pero esperé hasta ser mayor de edad para cumplir ese sueño. Tengo una imagen con la palabra D10S en colores celeste y blanco con el rostro de Diego en el brazo derecho.

¿Planeas hacerte otro?

Sí, planeo dos más. Uno en el brazo derecho con su fecha de nacimiento (1960) y el símbolo del infinito (∞) y el segundo: el número 10 o su firma debajo de la oreja.

Lleva varios años siguiendo la vida de Maradona

¿Qué locura hiciste por él?

Decidí no ir de viaje de promoción y usar ese dinero para comprar unos chimpunes negros con blanco marca Puma parecidos a los que usaba en Boca Juniors.

Recuerdas, ¿cómo te enteraste de su muerte?

Sí, estaba trabajando, cuando me enteré por las noticias. Empecé a recibir llamadas y mensajes de condolencias, como si se tratará de un familiar. No soporté y me puse a llorar frente a mi jefe.

¿Qué significa Diego para ti?

Los maradonianos nos quedamos con la imagen de la persona que nos hizo feliz con una pelota.

Por último, ¿cómo se contactan contigo para la Iglesia Maradoniana?

Pueden escribirme al Instagram (@jim_haley)

