Con estos consejos podrás tener una mentalidad positiva en tu trabajo

Mantener una actitud positiva en el trabajo , justo cuando las cosas no salen bien y se están saliendo de control puede ser complicado, pero no imposible. Y es que a diario, nos enfrentamos a situaciones difíciles que a simple vista parecen no tener solución, pero ¿qué pasaría si en lugar de agrandar estos obstáculos los convertimos en oportunidades?

Según la Escuela de Medicina de Harvard, una mentalidad positiva ayuda a mantener un corazón saludable, reducir el estrés y ser feliz. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en cambiar la forma de ver las cosas? Chris Christoff, cofundador de MonsterInsights, dio, en el portal Inc. , algunos consejos para que cultive una mente optimista en su centro de labores. Sólo basta con entrenar su cerebro.

Lo mejor en un centro de labores es que todos mantengan una actitud positiva. (Foto: Freepik)

1. Practicar la gratitud

Al margen de ser agradecido en el trabajo, también lo debe ser en su vida diaria; ya que la gratitud está vinculada a la felicidad. Si una persona la pone en práctica, a pesar de los problemas que puedan surgir, se sentirá positiva.

Si pasa algunos momentos difíciles o siente que todo se vuelve caótico en su centro laboral, recuerde algunos aspectos buenos que le hagan sentirse agradecido, notará cómo cambia su perspectiva de negativa a positiva. Si logra ello, imagínese qué podría conseguir si se enfoca en sus objetivos, en lugar de quejarse de ellos. El especialista recomienda anotar dos o tres cosas por las que está agradecido todos los días en su trabajo y conviértalo en un hábito.

2. Ayude a sus colegas

Las personas que ayudan a otras sin esperar nada a cambio llegan a ser más felices, sanas y satisfechas, señalan estudios descritos en Psychology Today. De ahí la importancia de aplicarla en su centro laboral.

Si usted llega a su trabajo y ofrece una mano amiga a sus colegas, a pesar de que sea un momento complicado, verá cómo el equipo se sentirá más motivado para realizar las actividades que tiene para el día, fomentando un ambiente positivo entre todos.

Puede ser un reto recordarte a ti mismo que debes mantenerte positivo. (Foto: Freepik)

3. No más quejas

A pesar de que todos podamos sentir emociones negativas en algún momento porque no logramos alcanzar una meta, se nos complicó una actividad o simplemente no queremos asistir a una reunión, esto no quiere decir que el mejor lugar para desahogarnos es el centro de labores.

Si usted es de los colaboradores que el encanta quejarse, pues póngase un alto; ya que lo único que conseguirá es retrasar su trabajo y crear un ambiente negativo entre sus compañeros. En su lugar, piense que esas dificultades son una forma de obtener mejores resultados.

4. Sonría más seguido

La Universidad de Kansas realizó una investigación en la que descubrió que la sonrisa reduce el estrés y disminuye la frecuencia cardiaca en situaciones de tensión. Así la finjas, ésta manda una señal al cerebro haciéndole creer que se encuentra feliz, aunque no lo esté realmente.

Christoff recomienda que antes de mostrar un gesto de incomodidad en su trabajo, tómese un segundo para relajar la respiración y practicar la sonrisa, notará cómo cambian las cosas.