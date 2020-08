Hoy el libro ‘Coquito’ está de fiesta. Su creador, el profesor Everardo Zapata Santillana, cumple 94 años. Desde Arequipa conversó con Trome y nos contó que la celebración será por Zoom, con sus hijos, nietos y bisnietos.

“Después de muchos años será una celebración distinta por la pandemia. Vamos a estar alejados físicamente, pero para cubrir ese vacío, aprovechando la tecnología, nos juntaremos por Zoom”, detalló.

En estos tiempos difíciles es consciente de que es ‘población de riesgo’ debido a su avanzada edad. Por eso, prefiere no cruzarse con el coronavirus y quedarse en casa, junto a su adorada esposa, con la que lleva más de 60 años de casado.

SIGUE LÚCIDO

“Hay que respetar lo que recomienda el gobierno, porque a mi edad, si me agarra el virus, creo que no la cuento. Mi familia también lo sabe y no me deja salir para nada”, comentó.

Camino a los 100 años, se vale por sí solo y está tan lúcido como siempre. Le asusta la pandemia, pero no le teme a la muerte, pues siente que ya ‘cumplió su misión en la Tierra’: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. (Jordan Arce)

SEPA QUE…

Con ‘Coquito’, más de 40 millones de niños aprendieron a leer.

Everardo Zapata es contemporáneo de Isabel II, Fidel Castro y Marilyn Monroe.

Celebrará por Zoom con sus hijos, nietos y bisnietos

‘EXTRAÑO A PAPÁ’

Ruth Zapata, hija de don Everardo, contó a este diario que ella y toda su familia extrañan abrazarlo y besarlo. “No podemos acercarnos a él por temor al contagio. Solo sale a su balcón y nos saluda”, indicó.