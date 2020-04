Coronavirus: Un hombre le cantó a su esposa por la ventana de la casa de reposo Oakwood Nursing en en Alabama, Estados Unidos, tras 17 días de aislamiento por la pandemia del COVID-19.

Sandra Perkins Henry, hija de Jerry Perkins, publicó el video en redes sociales, en el que su padre le canta a su esposa y las imágenes de las muestras de amor han llegado a casi 5 millones de reproducciones, además de dar la vuelta al mundo.

Sandra Perkins explicó que prohibieron las visitas a su madre en la casa de reposo para ancianos el pasado 14 de marzo, y luego de casi tres semanas les dieron la opción a los familiares para una ‘visita’ de 10 minutos con una ventana de por medio.

“Mi papá no se había perdido un día yendo a verla desde que fue ingresada hace 3 años, 1082 días sin perder un día hasta el 14 de marzo, cuando cerraron las puertas para la familia. 17 días después de que Oakwood Nursing Home en Alabama cerró sus puertas a los visitantes debido al Coronavirus, a mi papá y a mí nos permitieron una ‘visita de ventana’ de 10 minutos para ver a mi mamá”, dijo Sandra Perkins Henry.

“Mi mamá no dijo una palabra, pero miró atentamente por la ventana a papá y yo intentamos explicarle por qué no podíamos entrar todavía”, agregó la hija de Jerry, el esposo amoroso.

“Te amo. Te voy a cantar mi canción ... escucha ... eres mi luz del sol, mi única luz del sol. Me haces feliz cuando el cielo está gris, nunca lo sabrás querida, cuánto te amo. Por favor, no ' No me quites el sol’ ¿Sabías que eres mi rayo de sol? Incluso en la noche, eres mi rayo de sol, o cuando está lloviendo. Te amamos con todo nuestro corazón, cariño. Sabes que estamos orando por ti, ¿no cariño? Jesús ama tú y nosotros también te amamos”, es lo que le dijo y le cantó el esposo a su mujer.

Mira el video del esposo cantando a su esposa tras aislamiento:

Coronavirus Estados Unidos: Esposo le canta a su esposa por la ventana (Trome)

