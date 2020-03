El Miniserio de Salud confirmó esta mañana que la cifra de contagiados con coronavirus en Perú es de 117 personas, luego de que la noche del último martes se actualiara el número oficial de infectados en 86 personas.

Este martes 17 de marzo, se cumple el segundo día de Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente Martìn Vizcarra como una parte de las dràsticas medidas adoptadas por su Gobierno, con la finalidad de frenar el avance del coronavirus en el Perú.

“Nosotros estamos ahora con 117 casos positivos, pero no todos están hospitalizados ni están graves. El Ministerio de Salud hace un corte en la mañana porque a esa hora terniman los procesamientos (de los análisis) del dia”, indicó en entrevista para ATV Noticias. Hinostroza recordó a la ciudadanía que para evitar la propagación del coronavirus se debe acatar el aislamiento social obligatorio. “Hay personas que no están acatando. Si no lo paramos [el virus] vamos a tener muetes. De los casos reportados hay tres personas hospitalizadas y tres internadas”, agregó.

Recuerda que está prohibido transitar por la vía pública, con excepción de las personas que van a abastecerse de víveres, aquellos que brindan asistencia a personas en estado vulnerable, personal de salud y sanidad, personal de transporte público, telecomunicaciones y medios de comunicación.

Vale recordar que el Instituto Nacional de Salud del Minsa es la única entidad oficial y autorizada para el procesamiento de las muestras y entrega de resultados en el Perú y el Minsa es la fuente oficial de información autorizada sobre coronavirus en el país, por lo que contenido que circule en redes sociales y otros medios no oficiales no deben ser considerados como ciertos.

-Recomendaciones-

-El lavado frecuente de manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o toser.

-Limpiar las perillas de las puertas con alcohol y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios o que hayan estado en países donde se han presentado casos de coronavirus.

-Si usas transporte público es importante portar un gel alcohol para la higiene de manos. El uso de mascarilla es recomendable para el paciente infectado o su cuidador.

-Los niños menores de 5 años, las gestantes, los adultos mayores y los pacientes inmunosuprimidos (VIH/Sida, cáncer, diabetes, otras enfermedades) son los más vulnerables a contraer esta enfermedad.