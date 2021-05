¿Suplantaron su identidad? La adulta mayor identificada como Bertha Arteaga, de 70 años, denunció que aún no es vacunada contra el COVID-19. Contó que cuando acudió a recibir su primera dosis se le negó el proceso debido a que figuraba en el registro del Ministerio de Salud (Minsa) como inoculada, informó el noticiero América Noticias. El hecho ocurrió en Ate Vitarte.

“No me han vacunado, nunca. Así como a mi esposo le dieron [la vacuna] así me tenían que dar. [Cuando fui a recibir mi primera dosis] me dicen ‘usted ya ha sido vacunada’. Y les dije que no, que era la primera vez que venía”, aseguró la adulta mayor para matinal.

Por ello, la familia de Bertha cree que se trata de un caso de suplantación. “Creo que me han suplantado porque está claro cuando dice que he sido vacunada. No soy yo”, agregó doña Bertha.

El matinal también mostró que en la plataforma Pongo el Hombro aparece un mensaje para la adulta mayor donde brinda información sobre el lugar, fecha y hora donde recibirá la segunda dosis pese a que no ha sido beneficiada con la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

Asimismo, el noticiero indicó que los datos de la plataforma de vacunación precisa que la adulta mayor recibió supuestamente la primera dosis el pasado 17 de mayo en la zona de Santa Clara (Ate Vitarte), y ahora para la segunda dosis cambiaron su punto de inmunización al distrito de Chorrillos. Vale recordar que el Minsa indicó que los puntos de inoculación serían cerca del domicilio del beneficiario.

“Hola Bertha. Tu segunda dosis contra el COVID-19 está programada para el día miércoles 12 de mayo de 2:00 p.m. – 3:00 p.m. Acércate con tu DNI al Colegio Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos”, se lee en el mensaje dirigido a la adulta mayor en el portal web Pongo el Hombro.

“Creemos que mi mamá ha sido suplantada. No buscamos nada en contra el Minsa o Essalud sino que se cumpla el derecho de mi mamá que es de la tercera edad, y su derecho a la vacuna”, aseguró Andric Vásquez, hijo de la adulta mayor.

El Ministerio de Salud informó a América Noticias que el caso es investigado y que se dará pronta solución para que la adulta mayor Bertha Arteaga sea vacunada.