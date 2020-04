El presidente Martín Vizcarra podría dar una ampliación de la cuarentena hasta el Día de la Madre, esto luego de sostener una reunión de Consejo de Ministros, pero para tomar esta decisión el mandatario involucró a varias instituciones del Ejecutivo, especialistas y otros grupos que vienen monitoreando las medidas adoptadas para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país, cuyos casos sobrepasaron los 19 mil este miércoles y ya son más de 500 fallecidos por COVID-19.

Desde Moquegua donde encabezó la reunión del Comando Regional COVID- 19 en la sede del Gobierno Regional, el pasado martes, afirmó que se están fortaleciendo las acciones para controlar la propagación del virus. Precisó que se toma en consideración un análisis es estadístico cuando se evalúa una posible ampliación de la cuarentena.

“Eso no es fruto de una opinión personal, sino de un análisis profesional estadístico en función de la evolución. Eso lo vemos y evaluamos permanentemente”, refirió el mandatario en declaraciones a la prensa.

El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Salud, Víctor Zamora y de Defensa Walter Martos. Las autoridades se encuentran inspeccionando los ambientes del exhospital de Contingencia. Este exnosocomio se viene implementando para atender los casos graves de coronavirus en Moquegua.

El mandatario informó el último lunes que se elevaron a 16.325 los casos por COVID-19 en el país y la cifra de fallecidos aumentó a 445.

¿POR QUÉ TENDRÍA QUE AMPLIAR LA CUARENTENA?

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, advirtió que ‘lo peor está por venir’ en torno a la pandemia, aunque varios países han comenzado a relajar las medidas restrictivas que buscan frenar su propagación.

“Lo peor está por venir... Es un virus que mucha gente sigue sin entender. Esta enfermedad es el enemigo público número uno y lo hemos alertado desde el primer día: Este es un demonio contra el que todos deberían luchar”, enfatizó.

Por ello, las autoridades peruanas ven la posibilidad de mantener la cuarentena por dos semanas más, ya que los picos más altos del covid-19, tal como lo indicó el ministro de Salud en entrevista a Trome, se darán "entre el 23 y 26 abril”

“Desde el 26 de abril vamos a ir en declive progresivamente. Ya el presidente ha dicho que la segunda fase debe ser en junio. Lo cierto es que la epidemia va a continuar en ciertos grupos”, indicó Víctor Zamora.

Asimismo, Zamora manifestó que “los mercados siguen siendo un punto problemático, así como los bancos, pero el principal foco de infección somos nosotros, los seres humanos. Transmitimos el virus al momento de hablar, al no lavarnos la manos, cuando nos queremos apapachar”.

NO VOLVEREMOS A SER LOS MISMOS

De otro lado, tras la cuarentena los hábitos de todos será distinto. “No vamos a volver a abrazarnos, no vamos a volver a besarnos, no vamos a poder darnos la mano como antes. Cuando salgamos de la cuarentena, continuaremos en algunas actividades, pero manteniendo ciertas restricciones. Por ejemplo, no podremos ir a la discoteca, al estadio, probablemente los restaurantes no se abran. Todo aquello que signifique estar juntos o muy pegados no va a salir pronto”

“El futuro es aprender a vivir a separados, distanciados, porque sino se nos pega el virus. Si trabajamos en una mina, en un banco, vamos a tener que ir con un certificado que indique que no estamos enfermos o que no hacemos contacto con alguien que está contagiado. El cine del futuro va a tener que ser con una distancia entre una silla y otra. Las personas ya no podrán abrazarse ahí, tampoco comer canchita, porque pueden pasarse el virus. En el colegio, ya no se podrán prestar el borrador, el lapicero, el plumón, porque en todo lugar va a estar el virus. Así va a ser la vida, todo tiene que cambiar”, anunció el ministro de Salud.

Víctor Zamora, el ministro de Salud en entrevista con Trome

