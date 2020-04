Van 38 días de cuarentena, pero la curva de contagios y muertes por el Covid-19 aún no llega a su pico más alto. El presidente Martín Vizcarra, quien se encuentra en el dilema de levantar o no la medida, no dio ayer su acostumbrada conferencia para dedicarse por completo a evaluar su decisión y dar un nuevo ‘martillazo’.

La situación es muy compleja y difícil. Si el domingo 26 se termina el aislamiento social, como está previsto, se teme una disparada de contagios. Si se mantiene, la economía seguirá paralizada y habrá más hambre.

Vizcarra encabezó una nueva sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. Trascendió que entre hoy y mañana daría a conocer que el ‘Estado de emergencia’, que incluye el aislamiento e inmovilización social obligatoria, se extendería unos diez días.

En Consejo de Ministros se habló sobre la posibilidad de darle un nuevo bono a los personas en condiciones más vulnerables y de cómo se reactivarían los comercios una vez que culmine el confinamiento.

No se descartó que haya mayor presencia policial y, sobre todo, militar en las zonas donde las medidas dictadas por el Gobierno no se han venido respetando y donde el número de infectados se incrementó.

Otro problema grave es el de los cientos de personas que regresan a pie a sus pueblos, tanto en Lima como en el interior. La ayuda en el transporte dada por el gobierno no es suficiente.

ÚLTIMAS CIFRAS

Por otro lado, Ministerio de Salud dio a conocer las nuevas cifras de la pandemia, que registró el primer caso en nuestro país el pasado 6 de marzo en un piloto de avión que regresó de España.

Se confirmaron 19 mil 250 casos de contagio (mil 413 más en las últimas 24 horas). Además, el número de fallecidos subió de 484 a 530, mientras que las personas dadas de alta suman 7 mil 27.

Tomaron pruebas, entre rápidas y moleculares, a 170 mil 400 personas. De ese total, 151 mil 150 resultaron negativas. Asimismo, 2 mil 434 personas se encuentran hospitalizadas.

Casos Coronavirus en Perú 22 de abril

COLEGIO MÉDICO PIDE DOS SEMANAS MÁS

Precisando que levantar el ‘Estado de emergencia’ el próximo 26 de abril generaría un gran costo social y afectaría más a los ciudadanos en condición vulnerable, el Colegio Médico del Perú (CMP) exhortó al Gobierno a ampliar la cuarentena, por lo menos, dos semanas más para así frenar el avance del Covid-19.

En otro punto, el CMP indicó que el Perú es uno de los países más afectados por el coronavirus en toda América, siendo superado solo por Estados Unidos y Brasil.

También se indicó que gran parte de los contagios se dieron durante el aislamiento social obligatorio, ya que hubo gran cantidad de personas (aglomeraciones) en mercados y bancos.

A lo que se suman, los compatriotas que se desplazan por las calles buscando retornar a lugar de origen, el ‘relajamiento’ en los controles para cumplir la cuarentena y la búsqueda de apoyo alimentario.

“Se requiere intensificar las medidas de aislamiento, implementar estrategias efectivas y de alto impacto como el Cerco Comunitario Georeferenciado de casos positivos, la mejora de capacidad de alerta-respuesta para la identificación e intervención oportuna de los casos”, indicaron.

Documento Colegio Médico

NO HAY CAMAS EN CUIDADOS INTENSIVOS

El sistema de salud está colapsando por la falta de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales de Lima y el poco personal médico especializado que labora en dichas áreas, así lo advirtió el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde.

“La situación es de desastre. Mapeando todas las Unidades de Cuidados Intensivos a nivel de Lima, por vía telefónica y tratando de buscar una cama libre, y la verdad no se encontró ninguna”, indicó Valverde.

Asimismo, manifestó que en Lima solo hay 700 médicos intensivistas y que debido al panorama actual, se necesitan como mínimo mil 400 doctores de dicha especialidad.

SEPA QUE

Según una encuesta de Ipsos Perú, el 99% de peruanos seguirá usando mascarillas fuera de casa y manteniendo la ‘distancia social’ cuando acabe la cuarentena.

De los casos confirmados de coronavirus, hay 37.7% de mujeres y 62.3% de hombres.

Integrantes del pueblo indígena Iskonawa, en situación de contacto inicial, de Ucayali, fueron sometidos a pruebas rápidas para descartar contagios.

LO QUE DEBES SABER DEL CORONAVIRUS

iNFOGRAFÍA Trome Coronavirus

